Viaggi indimenticabili: questa è la meta più romantica d’Europa, ecco dove si trova. Tutte le informazioni utili.



Nei vostri viaggi all’estero, alla scoperta delle meraviglie del Vecchio Continente vogliamo proporvi la meta più romantica d’Europa.

Non è in Italia e non è nemmeno Parigi, meta sicuramente romantica ma un po’ scontata. La destinazione di viaggio più romantica d’Europa quest’anno è Plovdiv, città della Bulgaria, conosciuta anche con l’antico nome di Filippopoli.

A dirlo è European Best Destinations 2022, ente di promozione del turismo in Europa che aveva già eletto Lubiana come migliore destinazione europea in assoluto per il 2022. Tra l’altro piazzando Plovdiv al quarto posto della classifica.

Nel 2019 la città bulgara era stata scelta come Capitale Europea della Cultura 2019 insieme a Matera. Scopriamo perché è la meta più romantica d’Europa del 2022.

Questa è la meta più romantica d’Europa

Si chiama Plovdiv e si trova nel cuore della Bulgaria ed è la seconda città del Paese dopo Sofia. Anticamente era conosciuta come Filippoúpolis, in italiano Filippopoli, ed era la capitale della Tracia romana. Oggi è la meta di viaggio più romantica d’Europa.

La città di Plovdiv sorge su sette colline, come Roma. È un importante centro culturale della Bulgaria, grazie alla sua storia millenaria e alle molteplici culture che qui si sono incontrate.

Aree archeologiche ed edifici storici sono la testimonianza ancora viva delle civiltà che popolarono questo luogo. Si va dall’antichissimo complesso archeologico di Nebet Tepe, risalente addirittura al 5.000 a.C., dov’era il primo insediamento della città, fino ai resti dell’antica Roma, con il Foro, il Teatro e l’Ippodromo (stadio).

Plovdiv offre numerose chiese e monasteri, che custodiscono capolavori dell’arte bizantina. Mentre gli edifici del suo centro storico, risalenti all’inizio dell’Ottocento sono realizzati nello stile conosciuto come rinascita o rinascenza bulgara o Risorgimento bulgaro.