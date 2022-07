3 idee di vacanze estive alternative in Italia

Sogni di vivere una vacanza alternativa in Italia e non solo mare durante il periodo estivo? Forse ci sono dei luoghi unici e straordinari che fanno per te

Anche quest’anno sarà il turismo di prossimità a vincere la battaglia delle vacanze estive, questo porterà a spiagge super affollate e prezzi in aumento. Niente di meglio quindi che concedersi un viaggio in un luogo insolito e soprattutto una vacanza singolare che sia anche un’esperienza di vita.

Vacanze alternative in Italia

Le vacanze alternative in Italia sono indicate sia per i viaggiatori che vogliono qualche idea nuova e divertente per le vacanze che non includa necessariamente solo mare e spiaggia e magari anche un po’ di attività divertenti da fare durante il soggiorno.

Queste sono alcune delle idee più singolari che è possibile fare in Italia anche ad un costo non elevato e soprattutto pensate per coinvolgere tutta la famiglia.

Vacanza in fattoria in Umbria

Per una vacanza ecologica è possibile scegliere un soggiorno all’interno di una fattoria. A pochi minuti da Gubbio a Monestevole si trova una comunità rurale che ha creato un villaggio sostenibile completamente. È possibile soggiornare in una delle loro strutture e partecipare alla vita contadina nella natura, prendersi cura dell’orto, vivere con gli animali, fare yoga e le attività indoor che vengono proposte. Un modo veramente speciale per vivere un soggiorno alternativo, da cui partire per scoprire l’Umbria e soprattutto molto accessibile visti i suoi costi praticamente nulli.

Estate tra i vigneti in Toscana

Uno dei luoghi più belli d’Italia è la Toscana con i suoi panorami incredibili ed è il luogo ideale per gli amanti del vino. Per un’estate un po’ diversa dal solito infatti è possibile soggiornare proprio in una cantina. Ci sono moltissime strutture che offrono adiacenti alla loro attività la possibilità di dormire sul posto e di giorno di fare tour ed escursioni in tutta la zona.

Relax in un faro in Sicilia

Un’idea che metterà tutti d’accordo è la bellezza di dormire in un faro. Un’esperienza molto suggestiva e particolare e soprattutto da fare almeno una volta nella vita. Ci sono molti fare dove è possibile dormire, quello in Sicilia si trova a Capofaro e la sua particolarità è la storia. Quest’opera infatti è situata in uno dei luoghi più suggestivi al mondo e un tempo era l’alloggio di un guardiano. Il faro risale all’Ottocento ed è molto grande, ha sei stanze quindi perfetto per un’intera famiglia, gruppi di amici e anche per dividere la spesa con altri ospiti. Una vera oasi di pace immersa tra le vigne dove la cucina è a chilometro zero e il panorama da togliere il fiato.

Perché scegliere una vacanza alternativa?

L’idea di vacanza alternativa può essere non solo per il luogo ma anche per il tipo di esperienza che si va a fare. Quindi non deve essere necessariamente lontano dal mare ma includere qualcosa di speciale e unico che permetta, in alternativa a sole e mare, di dedicarsi anche ad altri tipi di attività come in questo caso visitare i vigneti e quindi degustare vino, rilassarsi in un luogo di storia o vivere la vita all’aria aperta.