Vi segnaliamo la top 10 dei grandi alberghi internazionali, la classifica da conoscere. Tutte le informazioni utili.

Se volete conoscere quali sono i grandi alberghi del mondo o meglio i grandi gruppi alberghieri, c’è una classifica apposita che misura quelli con la più elevata capacità di camere.

Questa classifica è elaborata da Mkg Group, società di consulenza e di ricerche di mercato con sede a Parigi. Nei giorni scorsi è uscita la classifica 2022 dei più grandi gruppi alberghieri al mondo. Quelli con il maggior numero di camere, distribuite tra i vari hotel di tutti i Paesi e con la media più alta di camere per hotel.

Di seguito tutte le informazioni utili sulla top 10 dei grandi alberghi internazionali. Ecco chi svetta tra i gruppi alberghieri.

Vi ricordiamo anche che l’Hotel Danieli di Venezia passerà al gruppo Four Seasons.

La top 10 dei grandi alberghi internazionali, la classifica

La società di consulenza Mkg Group ha elaborato la nuova classifica 2022 sui grandi gruppi alberghieri internazionali, analizzando la differenza nel numero di hotel e di camere rispetto allo scorso anno.

La classifica di quest’anno non riserva sorprese: il gruppo Marriott si conferma al primo posto dei grandi gruppi alberghieri al mondo per numero di camere, quasi 1,5 milioni in tutti suoi hotel sparsi per il mondo e una media di 185 camere a struttura. Invece, il gruppo cinese Jin Jang è quello con il maggior numero di hotel, ne conta 11.716, in aumento dal 2021.

Ecco la top 10 dei grandi gruppi alberghieri internazionali, riportata da TTG Italia.