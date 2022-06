Alberghi di lusso: l’Hotel Danieli di Venezia passa al gruppo Four Seasons. Tutte le ultime notizie.

Una grande novità nel settore alberghiero di lusso in Italia, sebbene non una vera e propria sorpresa.

Lo storico Hotel Danieli di Venezia entrerà a far parte del noto gruppo Four Seasons, la multinazionale canadese degli hotel di lusso. Il passaggio ufficiale avverrà nel 2025 e l’hotel veneziano sarà completamente rinnovato.

Questo è un periodo di grande fermento nel settore alberghiero del lusso, con l’avvio di nuovi investimenti e di nuove aperture, dopo i due anni difficili della pandemia. Vi abbiamo segnalato la prossima apertura di un nuovo hotel 5 stelle a Roma. Ora scopriamo in dettaglio le ultime novità sull’Hotel Danieli di Venezia.

L’Hotel Danieli di Venezia passa al gruppo Four Seasons

In questi giorni è stata confermata la notizia del passaggio dell’Hotel Danieli di Venezia al gruppo di hotel di lusso Four Seasons. Lo storico albergo veneziano sarà ancora gestito dal gruppo Statuto, l’attuale proprietario. Come si legge su Travel Quotidiano.

Il Danieli avrà il marchio ufficiale Four Seasons dal 2025. Nel frattempo, partiranno i lavori di ristrutturazione e restyling. Gli interni saranno affidati allo studio di design Pierre-Yves Rochon, che ha già curato le ristrutturazioni di altri hotel del gruppo, come quelli di Firenze, Parigi, Cap-Ferrat e Megève.

Il Four Seasons, multinazionale degli hotel di lusso con sede a Toronto, in Canada, punta decisamente sull’Italia, meta ambita dai turisti internazionali alla ricerca dell’alta qualità. La multinazionale gestisce già altri hotel di lusso in Italia in collaborazione con il gruppo Statuto.

Il Danieli di Venezia

L’Hotel Danieli è da sempre il simbolo del lusso a Venezia. L’edificio principale dell’albergo è lo storico Palazzo Dandolo, fatto costruire dall’omonima famiglia veneziana nel XIV secolo. Lo stile architettonico è quello tipico gotico veneziano, con cornici in pietra d’Istria che risaltano nell’esafora del primo piano nobile. Il palazzo è dipinto di colore rosso veneziano e le persiane sono color verde scuro. L’ingresso del piano terra è formato da un portale in pietra d’Istria.

Palazzo Dandolo fu acquistato nel 1822 da Giuseppe Dal Niel, detto Danieli, che lo trasformò in albergo. Questo importante cambiamento portò a un profondo rinnovamento degli interni che furono rifatti in stile neogotico, richiami al periodo medievale. L’atrio centrale ha elementi orientaleggianti e in stile moresco.

L’Hotel Danieli si affaccia sul Bacino di san Marco, sulla Riva degli Schiavoni, poco dopo Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri. Gli altri edifici collegati a quello principale sono Palazzo Casa Nuova e Palazzo Danieli Excelsior, entrambi aggiunti nel XIX secolo.

La struttura ha 204 camere, con una vista esclusiva sulla città di Venezia e su tutta la laguna. Offre anche quattro ristoranti e bar, sempre con vista eccezionale, insieme a spazi per riunioni ed eventi. All’interno dell’hotel si trovano mobili d’epoca, oggetti di antiquariato e opere d’arte.