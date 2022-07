Le ultime novità sui voli low cost: EasyJet inaugura nuove rotte estive da Napoli e Alghero. Tutte le informazioni da conoscere.

Arrivano nuovi voli EasyJet agli aeroporti di Napoli e Alghero, diretti verso mete di vacanza. Cresce l’offerta delle compagnie aree low cost, nonostante l’estate nera dei voli cancellati.

La compagnia britannica solo pochi giorni fa aveva annunciato la cancellazione di migliaia di voli per l’estate, per mancanza di personale. Ora ha appena inaugurato le nuove rotte, già da tempo programmate, dall’aeroporto di Napoli e verso quello di Alghero.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sui nuovi voli EasyJet verso le mete di vacanza per l’estate 2022.

EasyJet inaugura nuove rotte estive da Napoli e Alghero

Negli ultimi giorni sono partiti dall’aeroporto di Napoli Capodichino i nuovi voli estivi di EasyJet per l’isola greca di Skiathos e quella italiana di Lampedusa. Si tratta di due nuove rotte della programmazione estiva 2022 della compagnia aerea low cost.

Rotte che si aggiungono alle 4 introdotte sempre questa estate da Napoli per le isole greche di Cefalonia, Kos, Santorini e l’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi.

Il volo per Skiathos avrà tre frequenze settimanali, il lunedì, mercoledì e venerdì. Mentre quello per Lampedusa sarà operato due volte a settimana, il mercoledì e il sabato.

Riguardo alle altre rotte per le isole greche, anche queste hanno fino a tre frequenze a settimana, mentre quella per Parigi due volte a settimana. Con i nuovi voli estivi, all’aeroporto di Napoli salgono a 37 le rotte complessive di EasyJet. Mentre quelle da e per l’Italia passano a 220 in 19 aeroporti italiani.

Volo da Nizza ad Alghero

Come abbiamo accennato, c’è anche l’altro collegamento, quello da Nizza ad Alghero. Porterà in francesi in Sardegna e i sardi sulla Costa Azzurra. Il volo è stato appena inaugurato e sarà attivo per tutta la stagione estiva con due frequenze a settimana, il giovedì e la domenica.

La nuova rotta estiva si aggiunge alle altre stagionali aperte da EasyJet all’aeroporto di Alghero verso Milano Malpensa, con due voli al giorno, e Ginevra, con tre a settimana, mercoledì, venerdì e domenica.

Per l’estate 2022, le rotte complessive di EasyJet da e per la Sardegna e i suoi aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia salgono a 31, di cui 8 interne e 23 internazionali, con un incremento importante rispetto all’epoca pre-pandemica.