Torna l’appuntamento con la Domenica al Museo: Domenica 3 luglio ingresso gratis nei musei italiani, ecco dove. Tutte le informazioni utili.

Con l’inizio del nuovo mese tornano anche la domenica gratis al museo, l’appuntamento da non perdere nella prima domenica del mese che sarà il 3 luglio.

In questo giorno, tutti possono entrare gratuitamente nei musei, monumenti, palazzi, nelle ville, aree archeologiche, castelli, giardini e luoghi di cultura di proprietà dello Stato italiano. Una iniziativa da non perdere, rivolta a italiani e stranieri in visita al nostro Paese.

La prima domenica del mese gratis al museo era stata introdotta dal ministro della Cultura Dario Franceschini nel 2014. Dopo alterne vicende, tra cui la sospensione nei due anni di pandemia, l’iniziativa è stata reintrodotta lo scorso aprile e da allora si sta svolgendo regolarmente.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’appuntamento del 3 luglio.

Vi ricordiamo anche che a Gubbio e Urbino si sono aperte le grandi mostre dedicate a Federico da Montefeltro, per i 600 anni della nascita del Duca.

Domenica 3 luglio ingresso gratis nei musei italiani, ecco dove

Approfittate domenica 3 luglio della possibilità di entrare gratis nei musei e luoghi di cultura statali. Torna, infatti, l’appuntamento con la “Domenica al Museo“, l’iniziativa per promuovere la cultura italiana tra cittadini e turisti. Un’opportunità da non perdere e un’alternativa alla spiaggia o alla gita fuori porta, soprattutto per chi rimare in città.

Poiché ci aspetta un altro weekend di gran caldo, visitare un museo, con l’aria condizionata, è un buon modo per trovare un po’ di fresco. Chi vuole osare e visitare un’area archeologica all’aperto dovrà proteggersi dal sole, ma ne varrà comunque la pena.

Tanti sono i luoghi della cultura appartenenti allo Stato dove entrare gratuitamente domenica 3 luglio. Alle volte anche alcuni enti e istituzioni locali aderiscono all’iniziativa, per cui informatevi bene dove andare.

Tra i musei e i monumenti principali ricordiamo: il Parco archeologico del Colosseo, del Foro Romano e Palatino, quelli dell’Appia Antica e di Ostia, il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, i parchi archeologici di Pompei, Ercolano, Paestum e Velia; la Galleria Borghese a Roma; la Pinacoteca di Brera a Milano; i Musei Reali e Palazzo Carignano a Torino; La Galleria degli Uffiiz e i musei di Palazzo Pitti, insieme al Giardino di Boboli, a Firenze; le Gallerie dell’Accademia a Venezia e Villa Pisani nella vicina Stra; Castel del Monte ad Andria in Puglia.

Tutte le informazioni aggiornate sulle strutture ad ingresso gratuito: cultura.gov.it/domenicalmuseo