Offerte di lavoro da conoscere: Etihad Airways assume personale di bordo in Italia, tutte le informazioni utili.

Occasioni di lavoro nel trasporto aereo. Si stanno moltiplicando le offerte da parte delle compagnie aeree a corto di personale. Le ultime opportunità arrivano da Etihad Airways.

La compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti Etihad Airways, che negli anni scorsi aveva gestito Alitalia con un’altra cordata di imprenditori, cerca personale da assumere in cabina.

L’annuncio è rivolto in particolare agli italiani, con attività di recruiting da Nord a Sud. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’offerta di lavoro.

Di recente, anche la low cost Wizz Air aveva lanciato una campagna di assunzioni, per piloti ed equipaggio di cabina.

Etihad Airways assume personale di bordo in Italia

Se siete qualificati per lavorare come assistenti di volo, non perdetevi le posizioni aperte dalla compagnia aerea di lusso Etihad Airways, che cerca personale in Italia da assumere a bordo, come equipaggio di cabina (cabin crew).

La compagnia degli Emirati Arabi ha lanciato una campagna di recruiting in tre città italiane: Milano, Roma e Catania. Come riporta Travel Quotidiano. Le domande di assunzione possono essere inviate anche online.

Etihad cerca “persone appassionate di aviazione e desiderose di lavorare in un ambiente innovativo e diversificato”. Il personale dell’equipaggio di cabina è formato da “veri cittadini globali” che condividono una passione collettiva per la cura degli ospiti, ispirata alla tradizionale ospitalità araba di Abu Dhabi, città dove ha sede la compagnia aerea.

I requisiti minimi richiesti per la candidatura:

Diploma di scuola superiore o istruzione di livello maggiore;

Inglese fluente, orale e scritto, la conoscenza di un’altra lingua è gradita;

Età minima 21 anni;

Altezza minima di 161 cm;

Niente tatuaggi o piercing visibili fuori dall’uniforme (unica eccezione gli orecchini per le donne);

Fedina penale pulita;

Ottima presentazione personale, stile e immagine;

Disponibilità a servire alcolici, anche durante il mese sacro del Ramadan;

Adesione ai requisiti per i visti degli Emirati Arabi Uniti e GCAA (General Civil Aviation Authority);

Avere confidenza con l’acqua e capacità di nuotare con l’ausilio di un dispositivo di galleggiamento.

Abilità richieste: eccellente capacità comunicativa, eccellente orientamento al cliente, eccellenti capacità linguistiche in inglese.

I candidati interessati alle selezioni possono registrarsi direttamente attraverso i seguenti link e saranno in seguito contattati via mail, con dettagli riguardo data e location del recruiting.

I candidati selezionati frequenteranno un corso di formazione di sei settimane, sulla sicurezza e sul servizio.