È il momento dei saldi estivi 2022: ecco le date di inizio e fine di ogni regione. Tutte le informazioni utili.

Tra pochi giorni inizieranno i saldi estivi 2022. Appuntamento atteso dagli amanti dello shopping e soprattutto da chi aspetta i saldi per poter fare acquisti a prezzi convenienti.

In estate i saldi sono un’occasione imperdibile di shopping a basso costo anche per i turisti. Stranieri e italiani nelle località di vacanza possono trovare tanti prodotti, soprattutto di abbigliamento e accessori, a prezzi imbattibili.

Come sempre, occorre fare molta attenzione ai prezzi sui cartellini che devono essere indicati con chiarezza: il prezzo originario e quello scontato, con l’indicazione della percentuale di sconto.

Scopriamo in dettaglio le date di inizio e di fine dei saldi, con il calendario regione per regione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Saldi estivi 2022 al via: le date di inizio e fine di ogni regione

La data ufficiale di inizio dei saldi estivi 2022 in Italia è sabato 2 luglio, per una durata complessiva di circa 6 settimane. Come sempre, tuttavia, ogni regione segue un suo calendario con date che possono variare, così come la durata può essere allungata o accorciata.

Quest’anno, comunque, i saldi estivi iniziano in tutte le regioni il 2 luglio, con l’eccezione del Trentino Alto Adige che segue un calendario diverso. Mentre la Sicilia anticipa di un giorno, al 1° luglio. Ecco il calendario in dettaglio.

Abruzzo : 2 luglio per 60 giorni

: 2 luglio per 60 giorni Basilicata : 2 luglio – 2 settembre

: 2 luglio – 2 settembre Calabria : 2 luglio – 30 agosto

: 2 luglio – 30 agosto Campania : 2 luglio – 30 agosto

: 2 luglio – 30 agosto Emilia Romagna : 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni)

: 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni) Friuli Venezia Giulia : 2 luglio – 30 settembre (per 60 giorni anche non consecutivi)

: 2 luglio – 30 settembre (per 60 giorni anche non consecutivi) Lazio : 2 luglio per 6 settimane

: 2 luglio per 6 settimane Liguria : 2 luglio – 16 agosto (per 45 giorni)

: 2 luglio – 16 agosto (per 45 giorni) Lombardia : 2 luglio – 30 agosto

: 2 luglio – 30 agosto Marche : 2 luglio per 60 giorni

: 2 luglio per 60 giorni Molise : 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni)

: 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni) Piemonte : 2 luglio per 8 settimane

: 2 luglio per 8 settimane Puglia : 2 luglio – 15 settembre

: 2 luglio – 15 settembre Sardegna : 2 luglio – 30 agosto

: 2 luglio – 30 agosto Sicilia : 1 luglio – 15 settembre

: 1 luglio – 15 settembre Toscana : 2 luglio per 60 giorni

: 2 luglio per 60 giorni Umbria : 2 luglio per 60 giorni

: 2 luglio per 60 giorni Valle d’Aosta : 2 luglio – 30 settembre

: 2 luglio – 30 settembre Veneto : 2 luglio – 31 agosto

: 2 luglio – 31 agosto Trento e Provincia : per 60 giorni, i periodi dei saldi sono stabiliti liberamente dai commercianti

: per 60 giorni, i periodi dei saldi sono stabiliti liberamente dai commercianti Alto Adige: Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina dal 15 luglio al 12 agosto; Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dal 19 agosto al 16 settembre; nel Distretto di Merano e Burgraviato dal 15 luglio al 12 agosto; Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco dal 15 luglio al 12 agosto; Distretto Val Pusteria dal 15 luglio al 12 agosto; Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara dal 19 agosto al 16 settembre; Distretto Val Venosta dal 15 luglio al 12 agosto; Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta dal 19 agosto al 16 settembre.

Ulteriori informazioni sul sito web di Confcommercio: www.confcommercio.it/-/saldi-estivi