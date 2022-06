 Hotel Vipiteno con Spa, coccole e benessere in viaggio: i pacchetti relax

Realizzare il sogno di soggiornare in un hotel Vipiteno con spa significa abbracciare il benessere e ritrovare il nostro equilibrio psicofisico. E almeno una volta all’anno ce lo meritiamo.

Per questo dovremmo andare subito a sfogliare le offerte dell’hotel a Vipiteno con servizio spa così da scambiare quel sogno da un piano ipotetico a uno reale. Scorrendo le proposte potremmo renderci conto che il Romantik Hotel & Restaurant a Vipiteno non solo è capace di coccolarci ma anche di ristabilire quei parametri di rilassatezza che necessitiamo per continuare a svolgere in maniera efficiente le nostre incombenze quotidiane.

Un hotel a 4 stelle con un ristorante che si è guadagnato 2 stelle Michelin, un contorno panoramico fatto di valli e boschi e un servizio spa da “Mille e una notte”. Il tutto vicino a un borgo alpino,come quello di Vipiteno, rinomato per la sua storia e la sua tradizione.

I pacchetti relax dell’hotel comprendono un soggiorno in piscina, un assaggio di sauna, un momento di puro benessere da vivere nell’area wellness o in giardino e, infine, dei massaggi rilassanti o dei trattamenti estetici da favola.

I pacchetti relax dell’hotel Vipiteno con spa

I pacchetti relax dell’hotel Vipiteno con spa si dividono in cinque passaggi. Il primo è l’assaggio della piscina coperta con l’acqua che scende direttamente dai monti di Vipiteno e Mules per raggiungere la struttura.

I suoi poteri curativi sono immensi in quanto hanno assorbito l’essenzialità della natura e la trasmettono agli ospiti sotto forma di un massaggio continuo e prolungato che inebria mente e corpo.

Poi nel pacchetto relax bisogna inserire un soggiorno alle saune così da sudare ed eliminare tutto ciò che non serve al nostro benessere per rifiorire. Per questo l’hotel Vipiteno ha messo a disposizione dei propri graditi ospiti tre tipi di saune: a raggi infrarossi, la classica finlandese e quella di ultima generazione ad alta temperatura, in veste di bio-sauna umida.

Grazie alle loro funzioni, le saune fungeranno da deterrente ai cattivi pensieri e immergeranno gli ospiti in un confortevole momento rigenerativo. Ottimo per passare al prossimo step che prevede un riposo al fine di equilibrare le energie.

Sembra impossibile eppure anche i bagni in piscina e il soggiorno alle saune stancano il fisico. Ma lo fanno in maniera positiva perché vanno a distendere la muscolatura e rilassare quelle parti contratte che spesso non sappiamo di avere.

É il magico potere della rigenerazione, quella che al termine della giornata ci farà sentire in estasi. Proprio per questo dobbiamo dedicare un po’ di tempo per godere del dolce far niente nell’area relax provvista di lettini d’acqua e una magnifica vetrata da cui filtra il sole abbagliante. Oppure potremo decidere di uscire all’aperto così da ammirare le piante secolari e catturare i raggi del sole nel giardino abitato da ninfee presenti nel laghetto.

Massaggi e trattamenti estetici all’hotel Vipiteno con spa

Gli ultimi due passaggi obbligatori da fare durante un soggiorno all’hotel Vipiteno con spa sono i massaggi e dei piacevoli trattamenti estetici. Quando la pelle sarà pronta a ricevere i migliori benefici dati dalla cosmesi moderna, ecco che uno staff – pronto a esaudire ogni vostro più piccolo desiderio – saprà realizzare il capolavoro finale che andrà definitivamente a coronare il vostro sogno.

I massaggi si suddividono tra quelli rilassanti e quelli energizzanti, dipende dalle vostre necessità. Entrambi concorrono a finalizzare la giornata nata all’insegna del benessere. Potrete provare in anticipo dei prodotti interamente realizzati con ingredienti naturali e degli unguenti dai favolosi poteri benefici.

La gamma Alpine Healthcare è studiata per integrare le erbe del territorio da cui sono stati ricavati i principi attivi che verranno poi usati per i vari trattamenti di benessere. Oltre a essere immersi nel territorio con il potere curativo delle acque che sgorgano dalle montagne circostanti, si aggiunge al pacchetto relax anche la naturalità degli elementi del luogo così da vivere un bagno di foresta impresso direttamente nella nostra pelle.

I trattamenti estetici preferiti dagli ospiti della struttura sono le maschere e i peeling che vanno a pulire in profondità la pelle e a rinnovare lo strato superficiale del derma. Una volta usciti dal trattamento, il vostro viso e il vostro corpo sembreranno brillare di salute, rinfrancati dalle mani esperte dello staff capace di compiere miracoli.