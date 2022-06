By

Le previsioni meteo per il weekend 24 -26 giugno: arrivano i temporali al Nord. Cosa dobbiamo aspettarci.

Dopo il gran caldo degli ultimi giorni, è arrivata sull’Italia una perturbazione con piogge, temporali e fresco. Almeno su parte d’Italia. Ma non durerà.

La nuova perturbazione arriverà dall’Atlantico e interesserà le regioni del Nord Italia, dove sono già arrivate le prime piogge. Un’acqua benedetta, vista la siccità dei mesi invernali e primaverili che ha prosciugato le riserve di diverse regioni causando una grave emergenza con l’introduzione dei razionamenti nelle forniture degli acquedotti.

Scopriamo le previsioni meteo in dettaglio e cosa ci aspetta per il weekend del 24-26 giugno. Ecco che tempo farà sull’Italia.

Meteo weekend 24 -26 giugno: arrivano i temporali

Fa ancora molto caldo e le previsioni del tempo annunciano già che la prossima settimana sarà di fuoco, con l’arrivo di Caronte e le temperature che supereranno i 40 gradi quasi in tutta Italia.

Nel frattempo, però, al Nord Italia sono arrivati i primi rovesci e temporali. Piogge portate da una perturbazione atlantica. Già nella giornata di giovedì 23 giugno, temporali anche forti hanno colpito le regioni settentrionali centro-occidentali, soprattutto Piemonte e Lombardia. Poi, i fenomeni si sono estesi al Nord-Est.

Per venerdì 24 giugno le precipitazioni si intensificheranno e colpiranno tutto il Nord Italia. Sono attesi temporali molto forti, anche accompagnati da grandine e vento forte, effetto dello scontro tra le correnti fresche della perturbazione atlantica e l’aria calda dell’anticiclone africano che insiste sull’Italia. Al Nord le temperature scenderanno lievemente.

Qualche pioggia è attesa anche sulla Sardegna e su parte del Centro. Al Sud, invece, il tempo sarà ancora soleggiato con caldo intenso e temperature massime fino a 40 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia, come avverte 3bmeteo.

I fenomeni molto intensi al Nord si attenueranno tra sabato 25 e domenica 26 giugno, per la rimonta dell’anticiclone. Il tempo sarà in gran parte stabile, con precipitazioni scarse in esaurimento e rialzo delle temperature.

Previsioni weekend in dettaglio

Nella giornata di sabato 25 giugno il tempo al Nord Italia sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia tra Piemonte, Liguria e alta Lombardia. Al Centro i cieli saranno parzialmente coperti da nubi medio alte, più compatte su Sardegna, bassa Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, dove saranno possibili piogge isolate. Al Sud tempo più stabile ma anche qui caratterizzato da nubi medio alte, in particolare su Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata. Le temperature saranno stabili al Centro-Nord e in aumento al Sud, con massime fino ai 40 gradi in Sicilia. I venti saranno deboli o moderati, i mari poco mossi.

Per domenica 26 giugno, il tempo si stabilizzerà su tutta Italia. Al Nord sarà soleggiato, salvo qualche temporale isolato sulle Alpi occidentali. Al Centro è prevista solo qualche nube alta sulla Sardegna. Mentre al Sud qualche velatura offuscherà i cieli tra Sicilia e Calabria. Il sole prevarrà quasi ovunque. Le temperature saliranno in tutta Italia, anche sopra i 40 gradi in Sicilia.