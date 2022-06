By

Temperature insopportabili, Caronte colpisce duramente tutta l’Italia con temperature che supereranno i 40°, all’ombra.

Sono giorni ormai che si parla senza sosta del caldo, delle temperature africane e delle previsioni meteo per il mese di luglio che sembrano proprio ricordare in tutto e per tutto quelle dell’ondata di calore del 2003.

La prossima settimana, dopo qualche momento di lieve refrigerio dovuto a qualche improvviso temporale, l’anticiclone Caronte tornerà più prepotente di prima. Si parla di 44° in Sardegna e 40° all’ombra praticamente ovunque da nord a sud in Italia.

Meteo prossima settimana: Caronte porta temperature sopra ai 40°

Quasi tutti i meteorologi concordano su due punti, il rischio di siccità con la conseguente decisione di stabilire lo stato di emergenza, e il fatto che il cado africano dell’anticiclone Caronte non ci abbandonerà tanto velocemente.

Trascorso il weekend l’ondata di caldo torrido si farà sentire in tutta Italia e caratterizzerà questa fine di giugno con temperature superiori ai 40°. All’ombra. L’ondata di aria calda sahariana arriverà verso il nostro Paese e si suppone che ci saranno:

Temperature superiori ai 40° tra Sardegna e Sicilia

40° a Firenze

39° a Bologna e Roma

37° a Napoli e Milano

Una situazione meteorologica e soprattutto a livello di temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Generalmente in questo periodo dell’anno dovremmo avere 26° e invece siamo già sopra gli standard di 10° praticamente ovunque.

Quanto durerà l’ondata di caldo insopportabile di Caronte?

Ovviamente le previsioni meteo più sicure sono quelle relative ai prossimi giorni, ma dai modelli possiamo già fare delle supposizioni. L’anticiclone Caronte sembra che ci lascerà nei primi giorni di luglio. Ci aspetta quindi ancora, almeno, una settimana di caldo quasi insopportabile.

Cosa possiamo fare?

Sicuramente la prima cosa da tenere a mente è quella legata all’emergenza idrica. L’anticiclone Caronte porta con sé ovviamente siccità e carenza di acqua che noi stessi dovremmo cercare di razionare. Per quanto riguarda il caldo invece ci sono molti piccoli stratagemmi per cercare di non “soffrire” troppo. Dal tenere le persiane chiuse al nebulizzare un po’ di acqua fresca sul corpo!