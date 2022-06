Isole Vergini Britanniche: allentate le restrizioni di viaggio, le novità

Regole per entrare alle Isole Vergini Britanniche: allentate le restrizioni di viaggio, le ultime novità da conoscere.

Prosegue la riduzione delle misure restrittive di viaggio per visitare i paradisi tropicali. Questa volta tocca alle Isole Vergini Britanniche, arcipelago dei Caraibi.

L’arcipelago, territorio d’oltremare del Regno Unito, con le sue spiagge bianche, le acque turchesi e la vegetazione rigogliosa, ha deciso di semplificare le regole di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’estero.

Non è più richiesta la registrazione online per l’autorizzazione al viaggio e nemmeno l’assicurazione di viaggio. Ecco tutte le novità.

Vi ricordiamo anche che le Bahamas hanno eliminato l’obbligo di visto sanitario.

Isole Vergini Britanniche: allentate le restrizioni di viaggio

Se state programmando un viaggio nel meraviglioso arcipelago delle Isole Vergini Britanniche, sappiate che diverse misure restrittive anti-Covid sono state eliminate. Una buona notizia che agevola i viaggiatori internazionali e incentiva il turismo nelle bellissime isole, paradiso tropicale tra Oceano Atlantico e Mar dei Caraibi.

Le Isole Vergini Britanniche tra l’isola di Porto Rico e le Piccole Antille, al largo delle Isole Vergini Americane.

Il governo del territorio d’oltremare britannico ha deciso di eliminare l’obbligo della registrazione sul portale di viaggio BVI Gateway per ottenere l’autorizzazione al viaggio nell’arcipelago e anche quello della stipulazione di un’assicurazione di viaggio. Come riporta TTG Italia.

Rimane l’obbligo per tutti di tampone negativo prima della partenza, sia per vaccinati che per non vaccinati. I viaggiatori dovranno sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso nelle Isole Vergini Britanniche.

Al posto del test negativo, è possibile presentare un certificato rilasciato da un medico abilitato che attesti la guarigione da Covid-19. Il certificato va presentato entro 90 giorni prima dell’arrivo sulle isole.

In mancanza di un certificato di guarigione o del risultato negativo di un test Covid, i viaggiatori saranno sottoposti a tampone al loro arrivo sull’arcipelago.

I turisti che si allontanano dalle Isole Vergini Britanniche per meno di 24 ore, – ad esempio per la visita a un’altra destinazione caraibica – detti “day-trippers”, non dovranno presentare di nuovo un test negativo al Covid-19 al loro rientro.

Sulle Isole Vergini Britanniche l’obbligo generale di indossare la mascherina protettiva è stato eliminato, tuttavia potrebbe essere richiesto in alcuni luoghi e situazioni.

Ulteriori informazioni sulle regole di viaggio per le Isole Vergini Britanniche sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/VGB