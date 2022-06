La Provenza nel Lazio: i campi di lavanda da vedere. Dove andare per scattare foto, assaggiare prodotti a base di lavanda e vivere un’esperienza nella natura

Se pensate che per vedere i campi di lavanda bisogna andare in Provenza in Francia o raggiungere il Piemonte in quella zona soprannominata la Provenza d’Italia vi sbagliate. Da metà giugno a metà luglio anche nel Lazio sboccia la lavanda creando un colpo d’occhio spettacolare.

Siamo nella Tuscia, ovvero quel territorio in provincia di Viterbo, nell’alto Lazio, ricchissimo di natura e di bellezza. In questa zona si trovano alcuni dei campi di lavanda più belli non solo del Lazio, ma d’Italia.

I campi di lavanda più belli da vedere nel Lazio

Nel periodo della fioritura le aziende che coltivano la lavanda aprono le loro porte ai visitatori così da permettere di ammirare da vicino questi sterminati campi viola e assaporarne il profumo. Inoltre si possono acquistare prodotti derivati dalla lavanda come l’olio essenziale o provare piatti preparati con questo fiore. E ancora vivere un’esperienza in mongolfiera o dormire fra gli alberi.

I campi più belli da vedere nel Lazio si trovano ella zona della Tuscia e in particolar modo vicino il borgo di Tuscania, rinominata la Provenza del Lazio.

Lavanda della Tuscia di Lucia Gubbiotti

Podere dell’Arco Country Charme

La Piantata

Agriturismo Valentini

Azienda Agricola Pian di Mola

Il primo si trova vicino Tuscania e oltre ad essere un bellissimo campo dove scattare molte foto è il luogo dove potrete anche acquistare l’olio essenziale biologico di lavanda oltre a innumerevoli prodotti cosmetici. Se cercate un autentico contatto con la natura e la lavanda è il posto giusto. Non solo qui potrete vivere una fantastica esperienza a bordo di una mongolfiera.

Il Podere dell’Arco è un antico casale del XV secolo dove vivevano dei frati oggi riconvertito ad albergo con tanto di piscina e maneggio. Si possono acquistare moltissimi prodotti derivati dalla Lavanda: dai saponi alle compiste di frutta.

La Piantata è il luogo giusto se oltre ai campi di lavanda volete vivere un’esperienza fuori dal comune. Qui infatti si trovano delle case sull’albero dove potrete soggiornare. Risvegliarsi con il profumo di lavanda è un lusso meraviglioso.

L’Agriturismo Valentini si trova a Tuscania e oltre a uno splendido campo di lavanda ha innumerevoli prodotti agricoli che potrete acquistare o consumare nel ristorante. Dall’orto alla tavola! Potrete provare anche piatti e specialità a base di lavanda.

Vicino alla necropoli etrusca di Pian di Mola, a due passi da Tuscania, si trova un’azienda agricola dove potrete ammirare campi di lavanda e acquistare innumerevoli prodotti derivati dalla preziosa pianta. Oltre ad altre specialità del territorio.

Per ammirare la lavanda in fiore il periodo migliore è da metà giugno a metà luglio. E non c’è bisogno di arrivare fino in Francia: il Lazio ha campi di lavanda bellissimi da vedere.