Un posto incantevole a due passi da Roma in cui vi sembrerà di essere in Francia in Provenza pieno di campi di lavanda

La Provenza è uno dei posti più belli d’Europa dove andare fra fine giugno e metà luglio. E’ questo infatti il periodo in cui la lavanda fiorisce e trasforma questo angolo di Francia in una distesa colorata dall’inconfondibile profumo. Ma pochi sanno che la stessa bellezza – o quasi – la potrete trovare anche nel Lazio.

Infatti anche nel Lazio in provincia di Viterbo c’è un’ampia coltivazione di lavanda, con innumerevoli campi a perdita d’occhio e borghi da visitare. Vicino Roma potrete quindi immergervi in un’atmosfera tipicamente provenzale in un borgo bellissimo che è la capitale della Lavanda nel Lazio.

Tuscania, il borgo della Provenza nel Lazio

Capitale della lavanda nel Lazio è Tuscania, un incantevole borgo medievale che si trova circondato proprio da campi di lavanda. La maggior parte dei campi della Tuscia si trovano infatti nei pressi di questo piccolo paese arroccato. Vi basterà muovervi di qualche chilometro dal paese per trovare quelle distese viola così profumate.

A Tuscania ad inizio luglio si svolge ogni anno la Festa della Lavanda. Il piccolo borgo laziale diventa così davvero un angolo di Provenza. Tutto il centro viene ornato di festoni a tema, bouquet di lavanda si trovano sui portoni delle case, viene allestito un mercatino dove acquistare prodotti derivati dalla lavanda oltre a eccellenze enogastronomiche del territorio.

Tuscania si trova su uno sperone che domina la vallata circostante, porta i segni della sua antica storia etrusca e conserva ancora perfettamente la sua architettura medievale. Girando per il centro le costruzioni caratteristiche rossicce per via dell’uso del tufo si alternano a splendide piazzette con fontane barocche, chiese rinascimentali e romaniche e affacci panoramici mozzafiato.

La Chiesa di San Pietro, con splendidi mosaici e la cripta gotica, poi il duomo di San Giacomo Maggiore in splendido stile barocco sono alcuni dei monumenti da non perdere a Tuscania. Molto suggestiva è l’Abbazia medievale di San Giusto sul fiume Marta appena fuori dal paese. Un luogo immerso nella natura e nella pace, caratteristico con il chiostro e la torre dove oggi vengono organizzati numerosi eventi.

Intorno campi di lavanda e elicriso colorano fra metà giugno e metà luglio questa vallata intorno al fiume Marta. Tantissime le aziende agricole dove fermarsi per ammirare i campi in fiore o acquistare prodotti tipici a base di lavanda.

Un posto incantevole dove andare per trovare la Provenza nel Lazio, sentire il profumo di lavanda e immergersi in un’atmosfera senza tempo.