Le ultime notizie da conoscere sull’Egitto: eliminate tutte le restrizioni di viaggio. Tutte le informazioni utili.

Tutti potranno visitare l’Egitto senza più limitazioni. Vengono meno tutte le restrizioni di viaggio anti-Covid finora in vigore nel Paese.

I turisti internazionali potranno entrare liberamente in Egitto senza più obbligo di dover presentare un certificato di vaccinazione o un test negativo al virus Sars-CoV-2 prima della partenza.

È la grande novità introdotta dalle autorità governative egiziane per rilanciare il turismo nel Paese. Sulla stessa linea di tanti altri Paesi del mondo.

Anche per entrare in Italia dall’estero, Paesi europei ed extraeuropei, non è più necessario mostrare prova della vaccinazione o guarigione né test negativo al Covid-19. Il cosiddetto Green pass europeo per i viaggi dall’estero o certificato analogo è stato abolito in Italia dallo scorso 1° giugno. Scopriamo le ultime novità sull’Egitto.

Egitto: eliminate tutte le restrizioni di viaggio

L’Egitto ha deciso di aprire completamente le sue frontiere ai viaggiatori internazionali, rimuovendo tutte le restrizioni all’ingresso. I turisti dall’estero non dovranno più presentare un certificato di vaccinazione né un tampone negativo al Corinavirus nelle 72 ore prima della partenza.

Dunque il Paese è aperto a tutti: viaggiatori vaccinati e non vaccinati. Senza più restrizioni. Come riporta TTG Italia.

La decisione è stata presa nelle ultime ore dalle autorità governative egiziane e chiaramente vuole approfittare del momento di forte ripresa del turismo. La domanda di viaggi verso l’Egitto, infatti, è cresciuta in modo importante in tutto il mondo, nel recente periodo. Mentre dall’Italia sale la richiesta di viaggi verso le mete sul Mar Rosso.

Finora, per entrare in Egitto era richiesto ai turisti stranieri di presentare un certificato di completamento del ciclo vaccinale. In alternativa, in caso di mancata o incompleta vaccinazione, era richiesto un tampone molecolare negativo al Sars-CoV-2 da effettuare nelle 72 ore prima della partenza. Tampone richiesto anche ai guariti dal Covid-19, poiché l’Egitto non accettava i certificati di guarigione. Ora questi obblighi sono aboliti.

Per ulteriori informazioni sulle regole di viaggio per l’Egitto, rimandiamo alla scheda del Paese sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/EGY