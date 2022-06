Solstizio d’Estate 2022, significato magico: cosa fare e come celebrarlo

Qual è il significato esoterico e magico del Solstizio d’Estate 2022 e come celebrarlo? Tra riti pagani ed energie dell’universo.

Ci siamo, il 21 giugno 2022 è il Solstizio d’Estate e il significato esoterico, magico e misterioso di questa giornata incuriosisce da sempre tutti quanti.

Si tratta di una giornata caratterizzata da un evento astronomico speciale: 15 ore di luce. E infatti, questo è anche il giorno più lungo dell’anno con la notte più corta di tutte.

La data del Solstizio d’estate 2022

La data del Solstizio d’Estate 2022 è, come sempre, il 21 giugno anche se le celebrazioni per questo evento durano fino al 24 giugno, la famosa notte di San Giovanni. Oltre alle frasi per il Solstizio, vediamo insieme il significato esoterico del Solstizio d’Estate e quali sono le usanze più comuni per celebrarlo.

Qual è il significato, esoterico e non, del solstizio estivo?

Il significato scientifico di Solstizio è semplice: si indica il momento in cui il sole garantisce alla Terra il numero massimo di ore di sole e di luce possibili, in questo caso 15.

Discorso diverso invece per il significato magico ed esoterico di questa data. Visto che in passato questa data coincideva con l’inizio del periodo del raccolto, si pensava che le energie mistiche dell’universo fossero al loro massimo. Per questo venivano accesi grandi fuochi per purificare l’aura di tutti e tenere lontano spiriti malvagi e il buio dell’inverno. Ma non solo, alcuni riti esoterici del Solstizio d’Estate prevedevano di raccogliere la rugiada del mattino del 21 giugno e berla per tenere lontano il malocchio.

Cosa fare per il 21 giugno?

Se i riti magici legati al Solstizio d’Estate non vi convincono potete benissimo celebrare e festeggiare questa giornata in modo più soft. Basta magari fare un po’ di meditazione, cercare di portare dentro di sé tutte le energie che, a livello astronomico, si percepiscono nella notte tra il 20 e il 21 giugno.

Rigeneratevi come meglio vi aggrada

Insomma, il significato esoterico del Solstizio d’Estate è chiaramente legato a tradizioni antiche e pagane, ma a livello energetico prendersi qualche istante per se stessi e cercare di vivere questa giornata come un momento di “ricarica” naturale non fa certo male a nessuno, anzi!