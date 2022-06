Torna l’appuntamento con Pizza Village Napoli 2022: la pizzeria più grande del mondo sul lungomare della città. Tutte le informazioni utili.

L’evento che tutti i golosi della pizza non possono perdere per nulla al mondo. Il Pizza Village Napoli sul lungomare Caracciolo della città partenopea.

Un’enorme pizzeria a cielo aperto dove gustare le migliori preparazioni dei pizzaioli napoletani. Non a caso si parla di “pizzeria più grande del mondo”.

L’evento tutto dedicato alla pizza è stato inaugurato venerdì 17 giugno e si svolgerà fino a domenica 26 giugno. Avete ancora una settimana di tempo per gustare le pizze più buone sul lungomare di Napoli partecipare a eventi culturali e spettacoli. Di seguito tutte le informazioni in dettaglio.

Ricordiamo che la pizza è il cibo italiano più amato e condiviso sui social nel mondo.

Pizza Village Napoli 2022: la pizzeria più grande del mondo

Sul lungomare Caracciolo di Napoli ha aperto la “pizzeria più grande del mondo, con le sue 40 pizzerie“. Si tratta del Pizza Village Napoli 2022, la golosa manifestazione gastronomica tutta dedicata alla pizza che torna finalmente quest’anno dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia e che celebra il suo decennale. Un importante traguardo per un evento sempre più popolare.

La manifestazione, a cui partecipano i maestri pizzaioli di Napoli, si svolge su una superficie di oltre 30mila metri quadri ed è organizzata da Oramata Grandi Eventi.

Con Pizza Village Napoli 2022 si promuove non solo la pizza napoletana e la città di Napoli ma anche tutta la regione Campania. Un format che sta attirando anche visitatori dall’estero, nell’anno della ripresa del turismo.

La manifestazione propone accanto alle degustazioni un ricco programma di appuntamenti, che si terranno alla Rotonda Diaz. Sono in calendario conferenze e convegni all’area Ospitalità; incontri tematici di enogastronomia e non solo all’area Terrazza Pizza Tales; poi il Campionato del Mondo della pizza e il Campionato della pizza fatta in casa allo Stadio della pizza. È prevista anche un’area dedicata ai bambini, Pizza Kids, con attività ludiche e di intrattenimento per i più piccoli. Al Pizza Village è allestito anche un grande palco dove si svolgeranno eventi culturali e spettacoli musicali in collaborazione con RTL 102.5.

Tra gli eventi in programma, si segnala la prima edizione del Premio Napoli d’aMare, assegnato a personalità cittadine che si sono distinte nel tempo. Da non perdere l’evento “Ti suono un libro“, con musica e racconti di autori e scrittori locali.

Per ulteriori informazioni: www.pizzavillage.it