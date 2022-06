La notizia che deve sapere chi viaggia in aereo: in arrivo un nuovo sciopero del personale Ryanair, ecco quando e come si svolgerà. Tutte le informazioni.

Lavoratori di Ryanair sul piede di guerra: in arrivo un nuovo sciopero che creerà disagi ai passeggeri e metterà a rischio i voli delle vacanze.

Lo avevano annunciato i sindacati nelle scorse settimane, l’estate dei viaggi in aereo sarà caratterizzata da diversi scioperi dei dipendenti di Ryanair. I motivi sono il riconoscimento dei diritti fondamentali del lavoratori della compagnia aerea low cost e il rialzo degli stipendi inferiori al salario minimo di categoria.

Dopo lo sciopero dello scorso 8 giugno, insieme ai lavoratori di altre compagnie low cost, arriva un nuovo sciopero dei dipendenti Ryanair entro la fine del mese. Ecco quando sarà e come si svolgerà.

Nuovo sciopero del personale Ryanair: ecco quando e come si svolgerà

Dopo lo sciopero di 4 ore dello scorso 8 giugno, è in programma un nuovo sciopero del personale di Ryanair, questa volta della durata di 24 ore e che si svolgerà il 25 giugno prossimo.

L’annuncio è stato dato dai sindacati. L’astensione dal lavoro riguarderà i lavoratori di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink.

Le sigle sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti, che hanno indetto lo sciopero, hanno spiegato che il nuovo stato di agitazione è stato deciso per “il perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”.

“I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink sciopereranno per chiedere finalmente contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro paese”, hanno affermato Filt Cgil e Uiltrasporti.

Lo sciopero del 25 giugno non sarà solo in Italia, ma rientrerà in una mobilitazione coordinata a livello europeo. Infatti, si asterranno dal lavoro anche i piloti e gli assistenti di volo del gruppo Ryanair in Spagna, Portogallo, Francia e Belgio.

Dunque, i disagi per i passeggeri saranno sia in Italia che negli altri Paesi europei dove i dipendenti Ryanair sciopereranno.

Tenete sotto controllo il sito web della compagnia aerea per comunicazioni su eventuali cancellazioni di voli e ritardi.