Le ultime notizie sui viaggi in aereo: per Ryanair è confermato lo sciopero dei voli di mercoledì 8 giugno. Tutte le informazioni.

Giornata complicata per chi deve viaggiare in aereo nella giornata di mercoledì 8 giugno: è stato confermato lo sciopero dei voli della durata di 4 ore dei lavoratori di Ryanair e di altre compagnie aeree low cost.

Lo sciopero dei voli delle principali compagnie aree low cost era stato annunciato nei giorni scorsi. Oltre a Ryanair, Air Malta, Crewlink, EasyJet e Volotea, è prevista l’astensione dal lavoro anche del personale di Ita e di quello Enav di Bologna e Milano. Con differenti modalità di orario.

I lavoratori delle compagnie aree sciopereranno per 4 ore, mercoledì 8 giugno. Ecco tutto quello che bisogna sapere sullo sciopero dei voli Ryanair.

Ryanair: confermato lo sciopero dei voli di mercoledì 8 giugno

Una serie si scioperi durante l’estate dei lavoratori di Ryanair era stata già annunciata nelle scorse settimane. Nel frattempo è stato confermato quello di mercoledì 8 giugno, che coinvolgerà anche altre compagnie aree, in Italia. Potrebbe essere, tuttavia, solo l’inizio di una estate che si annuncia “calda” per i viaggi in aereo in tutta Europa.

Le questioni sul tavolo sono le stesse: stipendi troppo bassi e mancata applicazione dei diritti fondamentali del lavoro.

In Italia, per la giornata di mercoledì 8 giugno i sindacati hanno confermato lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, dei piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink.

Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti, “vista l’impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. I sindacati hanno spiegato che “tra le questioni aperte” ci sono “il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio“.

Filt Cgil e Uiltrasporti avvertono che “in assenza di segnali concreti da parte di Ryanair quella di mercoledì 8 sarà solo la prima azione di sciopero di una serie che interesserà tutto il periodo estivo“.

Informazioni sullo stato dei voli e le eventuali cancellazioni sui siti delle compagnie aree.