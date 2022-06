Da non perdere lo spettacolo nel cielo all’alba: un raro e suggestivo allineamento di pianeti da vedere nella seconda metà di giugno.

Alzarsi prima dell’alba nei giorni dal 16 al 25 giugno varrà il sacrificio perché potremo assistere a uno spettacolo tanto affascinante quanto raro di pianeti allineati in cielo, prima del sorgere del Sole.

Un fenomeno che non si verifica di frequente e che vale pertanto la levataccia. Tutti gli astronomi e astrofili sono già in fermento per questo grande evento.

Nella seconda metà del mese di giugno, dal 16 al 25, compariranno nel cielo del crepuscolo mattutino ben cinque pianeti, uno dietro l’altro: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Appariranno proprio nell’ordine in cui sono disposti nel Sistema Solare. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’evento.

Spettacolo nel cielo all’alba: raro e suggestivo allineamento di pianeti

Dopo lo spettacolo della prima Superluna del 2022, ci aspetta un altro fenomeno astronomico imperdibile, anche perché non così frequenti. Nelle notti o meglio prima dell’alba dei giorni dal 16 al 25 giugno potremo ammirare in cielo un fantastico allineamento di ben cinque pianeti, che appariranno in diagonale, uno dietro l’altro. Si tratta di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno.

I pianeti saranno nel loro ordine naturale rispetto alla distanza dal Sole, dal più vicino al più lontano. Questo fenomeno non si verifica di frequente, circa ogni 20 anni. Infatti, l’ultima volta che i pianeti sono apparsi in cielo in questo ordine era il 2004 e la prossima volta sarà nel 2040. Per questo motivo vale la pena di fare una levataccia.

I pianeti Venere, Giove, Marte e Saturno, sono già da alcune settimane visibili nel cielo notturno prima dell’alba. Solo nel mese di giugno, tuttavia, appariranno nell’ordine naturale e a loro si aggiungerà Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, che apparirà molto basso sull’orizzonte e si potrà osservare con un binocolo.

Il 16 giugno sarà il primo giorno utile per osservare la diagonale dei cinque pianeti allineati. Mercurio sarà alla massima distanza angolare dal Sole, spiegano dall’UAI – Unione Astrofili Italiani. Mentre il 25 giugno, Mercurio sorgerà 1 ora e 13 minuti prima del Sole (che sorge intorno alle 5.30 del mattino). Questi saranno i giorni per la migliore osservazione dell’allineamento dei pianeti.

Lo spettacolo sarà ancora più bello per la presenza della Luna. In proposito, vi abbiamo già segnalato le singole congiunzioni tra i pianeti e la Luna che si verificheranno tra il 17 e il 26 giugno, sempre poco prima dell’alba o nelle ultime ore della notte.

Nel cielo dal 23 al 25 giugno apparirà anche la Stazione Spaziale Internazionale, con Samantha Cristoforetti a bordo. La ISS dovrebbe fare la sua comparsa poco prima delle 5 del mattino, alle 4.56 secondo l’UAI, e sarà visibile per pochi minuti nel chiarore dell’alba.

Insomma, per ammirare tutta questa meraviglia dovrete alzarvi molto presto e raggiungere intorno alle 4.30 un luogo all’aperto, possibilmente senza inquinamento luminoso, con l’orizzonte libero a Est e Sud. Tutti i pianeti sono visibili a occhio nudo nel cielo sud-orientale, anche se per Mercurio è consigliato il binocolo.

Cielo di giugno 2022 – Video INAF