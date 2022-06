Proposte per Vacanze all’agriturismo: le migliori offerte per l’estate 2022. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Via dalla folla in spiaggia e purtroppo anche in montagna, la vacanza estiva in agriturismo è un’ottima proposta per trascorrere un periodo di relax, ma anche per fare attività sportiva, passeggiate in mezzo alla natura, vistare centri d’arte, divertirsi e prendere anche in sole, con bagno in piscina.

Tutto questo ve lo offrono i tanti agriturismi disseminati per il territorio italiano, che negli hanno incrementato la varietà e la qualità della loro offerta. Non solo posti bellissimi, come antichi casolari, ville signorili, castelli, borghi e manieri, circondati da un paesaggio naturale incantevole, ma anche strutture ricettive con tanti servizi.

Accanto alle tradizionali attività da agriturismo, si possono seguire percorsi culturali, fare attività benessere e tanti tipi di escursione. Avete solo l’imbarazzo della scelta.

Qui vi proponiamo le migliori offerte di vacanze in agriturismo per l’estate 2022. Ecco dove andare, i luoghi più belli ed economici.

Se siete amanti della bicicletta, vi ricordiamo che Trenitalia ha prorogato l’offerta del trasporto in bici gratis per tutto il mese di giugno.

Vacanze all’agriturismo: le migliori offerte per l’estate 2022

Per le vostre vacanze in agriturismo dell’estate 2022, vi segnaliamo le migliori offerte dagli agriturismi italiani. Per una vacanza speciale e indimenticabile ma economica.

Le offerte qui riportate vengono dai portali specializzati Agriturismo.it e Agritursimi.it.

Todi (Perugia) – Umbria

Agriturismo BIO Tra Cielo e Terra

Offerta: Esperienza Giugno e Luglio con lo sconto. Passeggiata al mattino per i luoghi sconosciuti della storia del territorio e aperitivo in piscina al tramonto. Chi prenota per 2 settimane, avrà lo sconto 8% sulla seconda settimana. Contattare la struttura su Agriturismo.it.

Orbetello (Grosseto)- Toscana

Agriturismo La Valle dell’Albegna

Offerta: Appartamenti sconto del 10% da giugno alla fine di settembre. Appartamenti con angolo cottura, soggiorno con TV, divano letto, una o due camere matrimoniali con uno o due bagni. Appartamento a 80 euro a notte con camera matrimoniale, bagno per due adulti due bambini con sconto del 10%. Appartamento a 90 euro a notte con due camere matrimoniali e due bangi per 4 persone con sconto del 10%. Spese incluse. Contattare la struttura su Agriturismo.it.

Cervarese Santa Croce (Padova) – Veneto

Agriturismo La Buona Terra

Offerta: Oasi nei Colli Euganei. Offerte speciali per questo agriturismo con azienda agricola, fattoria didattica, grande giardino con piscina. Tante attività, escursioni e degustazioni. Contattare la struttura su Agriturismo.it.

Montefalco (Perugia) – Umbria

Agriturismo Tenuta Stella

Offerta: Degustazione. Cinque notti per due ospiti, pernottamento con colazione, a 44 euro a persona. Contattare la struttura su Agriturismi.it.

Iglesias (Cagliari) – Sardegna

Agriturismo Subistentu

Offerta: Natura. Due notti per due ospiti a mezza pensione, da 58 euro a persona. Contattare la struttura su Agriturismi.it.

Gaiole in Chianti (Siena) – Toscana

Resort Borgo Casa al Vento

Offerta: Biologico. Due notti per due persone a pensione completa, a 390 euro per la stanza. Su Agriturismi.it.

Perinaldo (Imperia) – Liguria

Agriturismo Il rifugio di Artemide

Offerta: Benessere. Due notti per due persone, con pernottamento e colazione, a 110 euro a persona. Su Agriturismi.it.

Veglie (Lecce) – Puglia

Masseria Caracci

Offerta: Natura. Quattro notti per due ospiti, solo pernottamento, a 250 euro per l’appartamento. Contattare la struttura su Agriturismi.it.

Polverigi (Ancona) – Marche

Bed and breakfast B&B Timeout

Offerta: Sportivo. Quattro notti per due ospiti, pernottamento e colazione, da 350 euro per la stanza. Contattare la struttura su Agriturismi.it.