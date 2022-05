By

Le notizie da conoscere: Forbes premia gli hotel di lusso italiani con gli Star Awards. L’ambito riconoscimento della sezione viaggi della prestigiosa rivista.

Arrivano due nuovi importanti riconoscimenti per l’Italia dagli Star Awards 2022 di Forbes Travel Guide.

Ogni anno, la rivista specializzata Forbes Travel Guide premia i migliori hotel di lusso al mondo con l’ambito riconoscimento degli Star Awards.

Sono previste tre categorie di classificazione: 5 stelle, 4 stelle e Recommended.

Insomma, un hotel 5 stelle non è un vero 5 stelle se non conquista anche le 5 stelle di Forbes. L’Italia ottiene due nuovi importanti riconoscimenti nella massima categoria, ma salgono a anche quelli a 4 stelle. Una successo crescente per la nostra ospitalità d’eccellenza.

Vi ricordiamo anche il nuovo hotel 5 stelle che sta per aprire a Roma.

Forbes premia gli hotel di lusso italiani con gli Star Awards

Sono due i nuovi hotel di lusso italiani che conquistano le 5 stelle ai Forbes Star Awards 2022, i premi della rivista Forbes Travel Guide.

Sono gli hotel Gardena Grödnerhof, a Ortisei in Val Gardena, e Casa Angelina, a Praiano sulla Costiera Amalfitana. Due nuove star del lusso che fanno salire a 17 gli hotel italiani che si aggiudicano il massimo riconoscimento da Forbes.

Mentre tra gli hotel italiani premiati con le 4 stelle di Forbes Star Awards i nuovi ingressi sono cinque: il Grand Hotel Tremezzo, a Tremezzina sul lago di Como, il Lefay Resort e Spa Dolomiti, a Pinzolo (Trento), l’Alpina Dolomites, a Castlerotto sull’Ape di Siusi, il Villa D’Este, a Cernobbio ancora sul Lago di Como, e il Villa La Massa a Firenze. Questi nuovi hotel si aggiungono agli altri 4 stelle, per un totale di 33 premiati.

Invece, gli hotel “Recommended” sono 22 in Italia.

Le strutture di lusso in Italia premiate da Forbes sono 72 in totale. Un numero di molto superiore alle 53 della Francia, le 21 della Spagna e una sola in Grecia.

Gli hotel italiani con le 5 stelle di Forbes

Accanto ai due nuovi hotel, Gardena Grödnerhof e Casa Angelina, che hanno ottenuto quest’anno le 5 stelle degli Star Awards 2022 di Forbes, ecco gli altri 15 hotel di lusso italiani premiati con il riconoscimento più alto.

A Roma 6 hotel: Hotel Hassler, Hotel de la Ville e Hotel del Russie del Gruppo Rocco Forte, Hotel Eden, J.K. Place e Portrait Roma Lungarno Collection.

A Firenze 3 hotel: Savoy di Rocco Forte, Four Seasons e Portrait Firenze Lungarno Collection.

In Toscana 2 hotel: Hotel Pellicano di Porto Ercole e Rosewood Castiglion del Bosco, a Montalcino.

In Costiera Amalfitana 2 hotel: Belmond Hotel Caruso, a Ravello, e La Sirenuse a Positano.

Un hotel a Milano, Mandarin Oriental, e uno a Venezia, Belmond Hotel Cipriani.

Per maggiori informazioni sui vincitori ai Forbes Star Awards 2022: stories.forbestravelguide.com/forbes-travel-guides-2022-star-award-winners