Proposte di Viaggi in crociera per l’estate: ecco le ultime offerte da prendere subito. Tutte le informazioni.

Se dovete ancora programmare le vostre vacanze estive e ancora non sapete dove andare e cosa fare, la proposta di un viaggio crociera può fare al caso vostro. Anche perché si trovano tante offerte interessanti, di cui approfittare subito.

Dopo lo stop e le interruzioni dovute alla pandemia, i viaggi in crociera stanno riprendendo in modo stabile per questa estate. Le compagnie hanno rimesso in funzione la loro flotta al completo. Sono stati aperti nuovi itinerari di viaggio e soprattutto sono state lanciate tante promozioni imperdibili.

Se poi non volete badare a spese, vi segnaliamo che è entrata in funzione nel Mar Mediterraneo la Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo.

Di seguito vi segnaliamo le migliori offerte per i viaggi in crociera nell’estate 2022. Ecco le occasioni da non perdere.

Viaggi in crociera per l’estate: le ultime offerte da prendere subito

Una vacanza comoda, cullati dalle onde del mare, serviti e riveriti, con tutti i comfort di cui avete bisogno, spostandovi tra le località di mare più belle senza dover fare altro che divertirvi. È il viaggio in crociera, di cui vi segnaliamo le migliori offerte per l’estate.

Le proposte sono dal portale Crociere.com. Dove andare e quali viaggi prenotare.

Venezia, Brindisi, Mykonos, Pireo, Spalato, Venezia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Armonia

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 3 luglio 2022

Percorso: Venezia – Brindisi – Mykonos – Pireo (Atene) – Spalato – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 499 euro, Cabina esterna 609 euro, Cabina esterna con balcone 839 euro, Suite 1.289. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Italia, Spagna, Francia, Italia

Compagnia: Royal Caribbean International

Nave: Rhapsody of the Seas

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Ravenna

Data di partenza: 4 luglio 2022

Percorso: Ravenna – Napoli – Civitavecchia Roma – Livorno (Firenze/Pisa) – Cannes – Barcellona

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 409 euro, Cabina esterna 479 euro, Cabina esterna con balcone 815 euro, Suite 885 euro. Offerta: -30% sul secondo passeggero.

Italia, Francia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Splendida

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 8 luglio 2022

Percorso: Civitavecchia Roma – Genova – Marsiglia – Siracusa – Taranto – Civitavecchia Roma

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 399 euro, Cabina esterna 539 euro, Cabina esterna con balcone 629 euro, Suite 969, MSC Yacht Club: 1.659 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Isole Greche, Croazia, Italia

Compagnia: Royal Caribbean International

Nave: Brilliance of the Seas

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Ravenna

Data di partenza: 24 luglio 2022

Percorso: Ravenna – Dubrovnik – Mykonos – Santorini – Spalato – Ravenna

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 928 euro, Cabina esterna 1.061 euro, Cabina esterna con balcone 1.439 euro, Suite 2.195 euro. Offerta: -30% sul secondo passeggero.