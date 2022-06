Lavorare nel turismo: Costa Crociere cerca personale, il recruiting day sarà online. Tutte le informazioni utili.

Chi desidera lavorare a bordo delle navi da crociera non deve perdersi le nuove opportunità offerte dalla società di navigazione Costa Crociere.

Con la piena ripresa del turismo, anche nel settore croceristico, è in aumento la richiesta di figure professionali. Sono ricercati, in particolare, numerosi profili per lavorare nella ristorazione.

In questo caso specifico è Costa Crociere a lanciare una campagna per la ricerca e l’assunzione di figure specializzate nel campo del food&beverage, ristorazione appunto. La società promuove un recruiting day che si svolgerà online il prossimo 14 luglio, con preselezione delle candidature inviate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Costa Crociere cerca personale: il recruiting day online

Se avete esperienza nel campo della ristorazione, come cuochi, pizzaioli e pasticceri, e state cercando lavoro, allora dovete tenere d’occhio le offerte di Costa Crociere. La compagnia, infatti, ha appena lanciato il suo recruiting day per la ricerca di personale specializzato in diversi ruoli della ristorazione. L’incontro tra candidati e azienda sarà il 14 luglio prossimo.

La particolarità di questo recruiting day è che si svolgerà online, non in presenza, e prevede una preselezione. Chi è interessato e ha qualifiche e/o esperienze riguardo alle figure professionali ricercate può inviare la propria candidatura online, registrandosi su apposito sito web.

Costa Crociere sta cercando un centinaio di profili professionali nel food&beverage, nelo specifico: cuochi (commis de cuisine), pasticceri (commis pastry, demi pastry, chef de partie pastry), pizzaioli e casari.

Per poter partecipare al recruiting day per questi profili, i requisiti di base richiesti – che tuttavia possono variare a seconda delle figure professionali – sono: diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, la conoscenza minima di inglese B1, la disponibilità a lavorare in team, un’esperienza pregressa in ruoli analoghi maturata a terra, meglio ancora a bordo di navi da crociera. Come riporta Travel Quotidiano.

Nello specifico, per i commis de cuisine e i commis pastry servono da sei a 12 mesi di esperienza; per i demi pastry, due anni; per gli chef de partie pastry, esperienza in pasticceria minima di due anni, più altri due anni in una posizione da supervisor; infine per i pizzaioli un anno, mentre per i casari tre anni.

I candidati che supereranno le selezioni saranno assunti con un primo contratto di lavoro e imbarcati sulle navi Costa Crociere subito, già questa estate.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione al recruiting day va fatta all’indirizzo web https://inrecruiting.intervieweb.it/costacrocierespa/it/career. Il candidato deve scegliere il profilo professionale per il quale è interessato, allegando il proprio curriculum vitae.

Dopo una prima selezione delle proposte ricevute, i candidati ritenuti idonei ai profili professionali richiesti saranno contattati per un primo colloquio conoscitivo online, via video. Poi, il 14 luglio, giorno del recruiting day, si svolgerà il colloquio finale con i selezionatori di Costa Crociere, sempre online.