Snorkeling da sogno alle Maldive? No grazie, noi andiamo a Zamami

By

Fare snorkeling a Zamami significa tuffarsi in un mare straordinario con acque cristalline e una varietà di pesci degna delle Maldive.

Tuffarsi in un mare limpido e, muniti di maschera e boccaglio, ammirare lo spettacolo dei coralli o dei pesci che nuotano sotto di noi è sempre meraviglioso. Già fare snorkeling in Italia è meraviglioso, ma qui è un sogno ad occhi aperti.

Fare snorkeling è l’attività sportiva per eccellenza dell’estate, oltre che di mero intrattenimento. Dove farlo? L’immaginazione ci porta alle Maldive, ma in realtà fare snorkeling a Zamami è la vera svolta trendy dell’estate!

Dove si trova Zamami?

Zamami è un’isola del Giappone. A dispetto del nome, che sembra così italiano, questa location è nelle Isole Kerama. C’è un solo villaggio con una popolazione di 600 abitanti e la natura incontaminata rende l’esperienza di snorkeling a Zamami interessante tanto quanto un tuffo nel mare delle Maldive.

Snorkeling a Zamami, perché è così speciale?

Perché fare snorkeling a Zamami è un’attività da inserire tra le cose da fare assolutamente? Il motivo è semplice, le spiagge sono incontaminate e il colore dell’acqua è di un blu talmente particolare da dare proprio il nome a una precisa tonalità, quella del Blu Kerama.

Ma non finisce qui. Furazami Beach è una delle spiagge con una popolosissima attività marina. Se non avete maschera e boccaglio potete noleggiarle e poi tuffarvi in queste acque cristalline dove osservare un’incredibile quantità di pesci e, se siete fortunati, anche tartarughe marine che popolano la baia.

Cosa ricordarsi quando si fa snorkeling

Se avete deciso che fare snorkeling a Zamami è ciò che fa per voi tenete a mente che, quando ci si immerge, siamo noi gli ospiti. È importante quindi non disturbare gli animali che andrete ad incontrare e, preferibilmente, anche evitare di toccarli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 座間味村観光協会 (@visit_zamami)

Stessa cosa per quanto riguarda i coralli o la flora marina che incontrerete. Tutti questi organismi concorrono a mantenere in salute la vita sottomarina e per questo vanno rispettati. Solo così potrete vivere a pieno l’emozione dello snorkeling a Zamami!