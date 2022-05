By

Torna dopo due anni di fermo l’Infiorata di Spello: appuntamento al weekend del 18-19 giugno. Tutte le informazioni da conoscere.

L’appuntamento da non perdere nei giorni in cui si celebra il Corpus Domini è la spettacolare Infiorata di Spello, in Umbria. L’evento torna dopo due anni di pandemia.

I coloratissimi petali di fiore torneranno a ricoprire le strade e le piazze del borgo nel weekend del 18 e 19 giugno.

L’infiorata, o meglio le infiorate di Spello si svolgeranno grazie a un dettagliato piano di sicurezza. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’evento.

Vi ricordiamo anche tutte le infiorate più belle da vedere quest’anno in Italia.

Infiorata di Spello 2022: appuntamento al weekend del 18-19 giugno

Con grande gioia per tutti gli appassionati di arte, cultura, fiori e spiritualità, quest’anno torna l’Infiorata di Spello. Evento che tradizionalmente viene organizzato per la celebrazione religiosa del Corpus Domini.

In occasione della ricorrenza religiosa le vie, le stradine e le piazze del borgo umbro di Spello, in provincia di Perugia, vengono ricoperti di tappeti di fiori, realizzati con petali di tutti i tipi e di tutti i colori. I petali sono disposti in modo tale da realizzare delle composizioni di motivi, decorazioni, paesaggi, soggetti religiosi e loro volta composizione floreali.

Le infiorate sono realizzate appositamente per il Corpus Domini. La tradizione è nata a Roma nel XVII secolo per altre ricorrenze religiose. La prima infiorata appositamente realizzata per il Corpus Domini viene fatta risalire al 1778 e fu allestita a Genzano, borgo dei Castelli Romani.

A Spello, l’usanza di lanciare fiori e posare a terra petali di fiori per processioni ed eventi religiosi risale al 1602. È solo dall’inizio del XX secolo, tuttavia, che inizia la vera tradizione delle infiorate, con composizioni floreali sempre più raffinate che con il tempo utilizzano una gran varietà di piante e fiori. Vengono realizzate vere e proprie opere d’arte, con scene del Vecchio e Nuovo Testamento e anche dei nostri giorni. Dagli anni ’60 a Spello si svolge un concorso che premia i tappeti floreali più belli.

L’evento del 2022

Quest’anno, come abbiamo detto, le infiorate di Spello sono in programma nei giorni di sabato 18 e domenica 19 giugno. L’evento si svolgerà secondo un rigoroso piano di sicurezza che prevede la prenotazione online. La prenotazione garantisce il posto nel parcheggio e l’accesso alla manifestazione, in caso di superamento del numero massimo di visitatori ammessi.

In ogni caso, l’accesso al borgo di Spello per partecipare all’evento rimane gratuito.

Le aree adibite a parcheggio sono cinque e si trovano fuori dal centro storico. Saranno raggiungibili, in base al proprio mezzo di trasporto, da una delle uscite della strada statale 75. La mappa dei parcheggi è consultabile nel sito della manifestazione.

Per ulteriori informazioni: www.infiorataspello.it