Per chi viaggia in treno, sta per partire l’offerta estiva di Trenitalia: dal 12 giugno nuovo orario e tanti servizi. Tutte le informazioni utili.

Sta per partire la nuova offerta estiva di Trenitalia, con l’attivazione dal 12 giugno dell’orario estivo e di tanti nuovi servizi, soprattutto verso le mete di vacanza.

Per domenica 12 giugno entrerà in vigore il nuovo orario estivo dei treni di Trenitalia, con la contemporanea attivazione di nuovi servizi per l’estate.

Si tratta della “Summer Experience 2022” di Trenitalia, un’offerta a tutto tondo che vedrà crescere i collegamenti tra le città e le mete di vacanza, insieme a tante promozioni dedicate. Con l’obiettivo di sostenere la mobilità sostenibile e il turismo di qualità.

L’offerta estiva è messa a punto dalle società del polo Passeggeri del Gruppo FS. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, vi ricordiamo anche che Trenitalia ha prorogato per tutto giugno l’offerta del trasporto gratuito di biciclette sui treni Intercity.

Con al nuova offerta per l’estate 2022, Trenitalia vuole proporre un’esperienza di viaggio che sia il più possibile conveniente, multimodale e sostenibile. Oltre al semplice trasporto in treno, si punta a un’offerta personalizzata, in grado di soddisfare le diverse esigenze di chi viaggia.

Per raggiungere questi obiettivi, Trenitalia ha rafforzato l’integrazione modale tra diversi mezzi di trasporto, grazie anche ad accordi con altri partner della mobilità condivisa e collettiva.

Servizi per l’estate 2022

L’offerta estiva di Trenitalia prevede la circolazione 240 Frecce al giorno, con più fermate nelle destinazioni di vacanza. Mentre saranno 124 i treni Intercity Giorno e Notte attivi sul territorio nazionale, anche in questo caso con maggiori collegamenti e fermate nelle località di vacanza.

Nei mesi estivi aumenteranno anche i collegamenti e le fermate per i 6.800 Regionali. Confermati, poi, i collegamenti Line per raggiungere in treno migliaia di località italiane e Link (treno+autobus o treno+nave).

In crescita, maggiore rispetto al periodo pre-pandemia, anche i treni e collegamenti da e per l’estero. Tra cui si segnalano il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l’Austria e la Germania.

Salgono, inoltre, a 20mila i posti al giorno per le bici sui treni di Trenitalia.

L’altra importante novità è l’introduzione delle Frecce tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Napoli, che vanno ad aggiungersi alle Frecce da/per Venezia, Padova, Bologna, Firenze. Sarà anche sperimentato un servizio che permetterà di effettuare il check-in passeggeri e bagagli direttamente nella stazione ferroviaria di partenza.

Infine, l’altro servizio per l’estate è il trasporto gratuito degli amici a quattro zampe su tutti i treni Frecce e Intercity, tutti i giorni della settimana, fino al 15 settembre. Mentre sui treni regionali i cani al guinzaglio viaggeranno a metà del prezzo del biglietto e senza più limiti di fascia oraria. Invece, gli animali di piccola taglia nel trasportino viaggiano gratis a bordo di tutti i treni di Trenitalia.