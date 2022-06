Riapre l’aeroporto di Foggia a settembre: i voli in programma

La novità per chi viaggia in aereo: riapre l’aeroporto di Foggia a settembre, ecco i voli in programma. Tutte le informazioni utili.

Un’ottima notizia per chi viaggia in aereo in Italia, in particolare dal Sud: dal prossimo settembre riaprirà l’aeroporto di Foggia, con collegamenti verso altre città italiane.

Si tratta di una riapertura importante per collegare il nord della Puglia, ma anche il Molise, la Basilicata e della Campania, al Nord Italia e non solo. In un Paese dove i trasporti tra Sud e Nord non bastano mai, soprattutto quelli economici.

Sono 4 i nuovi collegamenti aerei che partiranno dallo scalo di Foggia verso tre città del Nord e una del Sud. Il debutto sarà il 30 settembre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, ricordiamo anche l’aumento dei voli di Ryanair negli aeroporti di Bari e Brindisi per l’estate.

Riapre l’aeroporto di Foggia a settembre: i nuovi voli



Dopo uno stop di undici anni, il prossimo 30 settembre riapre l’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Dopo quelli di Bari e Brindisi, è il terzo aeroporto della Puglia.

Utilizzato negli ultimi anni solo come scalo dei voli charter nel periodo estivo, l’aeroporto di Foggia sarà di nuovo pienamente operativo per il trasporto passeggeri su rotte continue.

La riapertura è in programma per il prossimo 30 settembre, dunque sarà al termine della stagione estiva del traffico aereo e per il periodo autunnale e invernale. Durante l’autunno inverno, l’aeroporto riprenderà la sua attività gradualmente, in vista dell’ampliamento delle attività e dei voli per la stagione estiva 2023 e per gli anni seguenti.

I 4 collegamenti aerei che partiranno dal 30 settembre saranno diretti a Milano Malpensa, Torino, Verona e Catania, in Sicilia. Dunque verso tre città del Nord e una del Sud.

Le frequenze dei voli saranno di 5 alla settimana per Malpensa, 2 ciascuna per Torino, Verona e Catania. Successivamente, saranno portate a 7 su Milano, 4 su Catania e 3 ciascuna per Torino e Verona. Con l’obiettivo di aumentare le rotte anche verso altri scali. Come riporta TTG Italia.

Tutti i voli da e per l’aeroporto di Foggia saranno gestiti dalla compagnia aerea Lumiwings. Il vettore opererà con un aeromobile Boeing 737-300, da139 posti a bordo.