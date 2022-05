Cosa bisogna sapere sui nuovi voli Ryanair per l’estate: cresce l’offerta dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Tutte le ultime notizie.

Tanti nuovi voli in arrivo per la stagione estiva, per portare i turisti, italiani e stranieri, nelle più belle località di vacanze italiane. Cresce l’offerta dopo le incertezze dovute a due anni di pandemia.

Viaggiare in aereo non è mai stato così facile come questa estate. Per la stagione delle vacanze, infatti, sono stati attivati numerosi collegamenti aerei e altri sono stati ripristinati. Anche con numerose offerte a prezzi vantaggiosi.

Qui vi segnaliamo la nuova offerta estiva di Ryanair per gli aeroporti di Bari e Brindisi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, vi ricordiamo anche la riattivazione da parte di Volotea delle rotte estive dirette tra Alghero e gli aeroporti di Torino, Venezia e Verona. Altri voli low cost per raggiungere le mete di vacanza.

Voli Ryanair per l’estate: cresce l’offerta dagli aeroporti di Bari e Brindisi

La compagnia aerea low cost Ryanair punta sulla Puglia, con un deciso incremento di collegamenti aerei per l’estate negli aeroporti di Bari e Brindisi. Sono ben 11 le nuove rotte attivate sui entrambi gli scali pugliesi, che fanno salire a 75 i collegamenti complessivi con i due aeroporti, di cui la maggior parte, 50 collegamenti, sono con l’aeroporto di Bari.

Tra gli 11 nuovi collegamenti estivi, segnaliamo 5 voli da Bari verso gli aeroporti di Billund, Comiso, Edimburgo, Porto e Tel Aviv; e 6 voli da Brindisi verso Barcellona, Bordeaux, Genova, Perugia, Stoccolma e Zagabria. Un’offerta molto varia, con numerose con l’estero.

Per la Puglia si tratta di un operativo da record, con oltre 780 voli settimanali in estate. Come spiegano da Ryanair. I nuovi arrivi dall’estero rafforzeranno la ripresa del turismo nella regione.

La programmazione estiva consentirà a Ryanair di offrire la bellezza di 2,2 milioni posti sui propri voli con i due aeroporti. Un incremento del 60% rispetto all’estate 2019. La low cost irlandese, come le altre compagnie, punta tutto sulla ripresa dei viaggi in estate. Per recuperare i guadagni persi durante gli stop per la pandemia.