Vi proponiamo la guida di Saragozza ai luoghi più romantici della città spagnola. Tutte le informazioni di viaggio.

Se sognate un viaggio romantico in Spagna, la città di Saragozza fa al caso vostro. Non è solo un importante centro storico e culturale ma anche un luogo che vi farà letteralmente innamorare.

La città di Saragozza si trova nella parte nord-orientale della Spagna, a circa 200 km dal confine con la Francia e dalla catena dei Pirenei. Sorge esattamente al crocevia delle strade che portano a Madrid, Barcellona, Valencia e Bilbao, da ognuna delle quali dista all’incirca 300 km. La città si trova, dunque, al centro di un importante snodo di comunicazioni.

Saragozza è capoluogo della regione Aragona e della provincia omonima. Sorge sulla riva destra del fiume Ebro ed è una città benestante ricca di storia e cultura.

Oltre che per i suoi monumenti e le sue ricchezze, è meta ideale anche per un viaggio romantico. Qui di seguito vi proponiamo la guida di Saragozza ai luoghi più romantici della città.

Guida di Saragozza: i luoghi romantici della città

Tra le bellezze architettoniche e artistiche, sulle quali svetta la stupefacente Basilica del Pilar, la città di Saragozza offre numerosi scorci incantevoli, ideali anche per un viaggio romantico. Scopriamo insieme quali sono.

Ecco le zone più romantiche di Saragozza, per una vacanza di coppia.

Puente de Piedra e Basilica del Pilar

Uno dei luoghi più famosi di Saragozza è il Puente de Piedra sul fiume Ebro che offre una magnifica vista sulla Basilica del Pilar (Basílica de Nuestra Señora del Pilar). Passeggiare mano nella mano sul viale pedonale del lungo fiume e sul ponte, specialmente al tramonto, sarà un’esperienza fantastica della vostra visita a Saragozza. Immancabile sarà poi la visita alla Basilica. Salite con l’ascensore in cima alla torre per ammirare un panorama mozzafiato sulla città.

Castello dell’Aljafería

Il Castello o Palacio dell’Aljafería è uno dei luoghi imperdibili di Saragozza e bene protetto dall’Unesco. Si tratta di una imponente struttura fortificata risalente al XI secolo costruita dagli arabi e il cui caratteristico stile islamico è stato successivamente contaminato da interventi e ampliamenti con la realizzazione della struttura esterna a castello e del palazzo dei Re cattolici Isabella e Ferdinando. Al suo interno ha comunque conservato lo stile tipico moresco, con i porticati finemente scolpiti dalle colonne sottili, un grande cortile e il patio dedicato a Santa Isabella d’Aragona, che nacque nel palazzo nel 1271 e poi divenne regina del Portogallo. Il patio racchiude un incantevole giardino che lo rende un luogo molto romantico.

Gran Café de Zaragoza

Se cercate un locale caratteristico, dove trascorrere momenti di romanticismo in un ambiente esclusivo, consigliamo lo storico Café de Zaragoza in Calle de Alfonso I nel cuore della città. Un luogo ideale dove rilassarsi gustando caffè e churros, nei tavolini all’aperto, sulla passeggiata cittadina, o nell’elegante ambiente interno, dalle pareti decorate e il soffitto a cassettoni in legno.

Patio de la Infanta

Un altro caratteristico luogo di Saragozza, centro culturale ma anche posto romantico, è il Patio de la Infanta, un cortile coperto con colonne e loggiato finemente scolpiti, splendido esempio di architettura rinascimentale aragonese. La struttura ospita mostre d’arte ed è visitabile gratuitamente. Un piccolo gioiello inaspettato, ospitato nel palazzo della Fondazione Ibercaja, in una zona commerciale di Saragozza.

La Lonja

Un altro posto caratteristico e ideale anche per una visita romantica è la Lonja di Saragozza. Si tratta di un palazzo rinascimentale della prima metà del XVI secolo adibito agli scambi commerciali e chiaramente ispirato ai palazzi fiorentini del Quattrocento, con influenze dell’architettura mudéjar aragonese, di origine araba. Oggi è sede di esposizioni e la sua particolare bellezza sta nella vota a crociera del soffitto che con l’incrociarsi di archi e colonne forma una struttura a fiore. Il palazzo si affaccia sulla parte orientale di Plaza del Pilar, vicino alla Cattedrale del Salvatore, mentre il retro dà sul Puente de Piedra. Nella zona centrale di Saragozza.

El Tubo

Il giro romantico della città non può che terminare a El Tubo, la zona di strettissimi vicoli medievali piena di localini caratteristici. Qui potete fermarvi per gustare dell’ottima birra accompagnata dalle classiche tapas. Una zona molto frequentata e pittoresca. Perdetevi tra i vicoli, alla ricerca del locale che fa per voi. Per una serata sia romantica che divertente, immersi nella movida della città.