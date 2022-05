E tu, dormiresti in una stanza con oltre 1 milione api?

La tendenza dei viaggi negli ultimi anni verte nettamente su esperienze uniche e particolari, come il dormire in compagnia di un milione di api.

Sembra assurdo, ma invece si tratta di una casetta vera e propria che si può affittare su Airbnb. A metterla a disposizione è stato un apicoltore di un piccolo borgo in Basilicata, Grottole, che, nel suo uliveto, ha dato vita a quello che è stato chiamato Air “Bee&Bee” per dormire con oltre un milione di api.

Airbnb offre sempre la possibilità di soggiornare in strutture molto particolari accanto a quelle più classiche. Per questo non stupisce che sia proprio su questo portale che è stata pubblicata l’offerta per dormire in questa particolare sistemazione in compagnia di tantissime api.

La struttura di Grottole per dormire con le api

La struttura è stata inaugurata il 20 maggio in occasione della Giornata Mondiale delle Api e si tratta di un apiaro che permette di dormire cullati dal ronzio delle api. Il tutto, ovviamente, in totale sicurezza. Si tratta di una mini casa in legno, sistemata proprio nell’uliveto di Grottole, che potete trovare nella categoria WOW di Aribnb. Un nuovo filtro di ricerca che permette agli utenti di trovare una sistemazione unica, scegliendo più quella che la location circostante.

Attorno alla casetta di legno ci sono 9 arnie collegate alla stanza tramite una grata che non permette il passaggio all’interno degli animali, ma che concede di godere del rilassante ronzio degli insetti, l’api sound che è alla frequenza di 440 HZ, e di sentire il profumo del miele e della resina. Inoltre grazie ad una struttura trasparente sul soffitto si potranno ammirare le api al lavoro.

I proventi saranno devoluti all’Impresa Sociale Wonder Grottole che mira proprio a sostenere tutti i progetti di conservazione delle api sul territorio locale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hotel Magazine New Zealand (@nzhotel)

Siete pronti a dormire con le api?

Sicuramente si tratta di un’esperienza di soggiorno unica nel suo genere, l’Air Bee Bee del resto è la prima del suo genere. Soggiornare circondati dalle api, per chi ovviamente non ha paura di questi animali, è un momento magico oltre che assolutamente rilassante. E voi? Ci andreste?