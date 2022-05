Le ultime novità sui voli per l’Isola d’Elba: apre il nuovo collegamento estivo da Bologna. Tutte le informazioni utili.

Buone notizie per chi vuole raggiungere l’Isola d’Elba viaggiando in aereo. Sta per aprire il nuovo collegamento estivo dall’aeroporto di Bologna.

Oltre che non il traghetto, infatti, è possibile arrivare all’Elba a bordo di piccoli aerei che partono da alcune città italiane e anche dalla Svizzera. Si tratta in parte di voli attivi tutto l’anno, per collegare l’isola alla terraferma, dall’altra di voli estivi, attivati per il periodo delle vacanze.

I voli sono gestiti da Silver Air, una piccola compagnia aerea ceca con sede a Praga, che offre servizi sia di trasporto passeggeri che di merci. Il servizio passeggeri di Silver Air ha sede proprio sull’Isola d’Elba, all’aeroporto di Marina di Campo. Qui arrivano i voli in partenza dagli aeroporti di Firenze e Pisa, che operano tutto l’anno, a cui si aggiungono in estate le rotte stagionali da altre città.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sul nuovo volo estivo da Bologna.

Prima, vi ricordiamo la nostra guida alle spiagge dell’Isola d’Elba, le più belle e imperdibili.

Voli per l’Isola d’Elba: apre il collegamento estivo da Bologna

Raggiungere l’Isola d’Elba in aereo sarà ancora più facile grazie al nuovo volo estivo in partenza dall’aeroporto di Bologna il prossimo 10 giugno, gestito dalla compagnia aerea Silver Air. Compagna che già gestisce i voli annuali ed estivi per l’isola.

Il collegamento aereo da Bologna era stato già sperimentato nell’autunno del 2021, ora torna per l’estate, agevolando l’arrivo dei turisti all’Elba, soprattutto quelli provenienti dall’estero. All’aeroporto Marconi di Bologna, infatti, sono attivi servizi di connessione con i principali aeroporti europei, come quelli di Berlino, Francoforte, Amsterdam e Parigi. Con tempi di attesa comodi.

Il volo da Bologna all’Isola d’Elba ha una durata di 50 minuti. Viene operato con aereo Let L-410 Turbolet. Così come gli altri voli gestiti da Silver Air verso l’aeroporto di Marina di Campo.

Vi avevamo già segnalato i collegamenti aerei di Silver Air per l’Isola d’Elba. Ricordiamo che i voli partono dagli aeroporti di Pisa e Firenze, attivi anche durante la stagione invernale, con più frequenze settimanali. Mentre i collegamenti estivi partono dagli aeroporti di Milano Linate e Lugano, in Svizzera. Ai quali si aggiunge ora anche il volo da Bologna.

Per ulteriori informazioni su voli e orari per l’Isola d’Elba: www.flightsandtravels.ch/orari-e-destinazioni