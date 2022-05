Previsioni meteo della settimana dal 30 maggio: ancora pioggia, poi torna il caldo. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Dopo un weekend segnato dal maltempo su gran parte d’Italia, la nuova settimana si apre con tempo ancora instabile. Nei prossimi giorni, tuttavia, tornerà il gran caldo.

Le piogge e i temporali del weekend hanno portato un po’ di sollievo dal gran caldo, soprattutto afoso, della scorsa settimana. Anche all’inizio di questa nuova settimana avremo ancora tempo perturbato, almeno su parte d’Italia.

Poi, da metà settimana il tempo si stabilizzerà e tornerà di nuovo il gran caldo. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal meteo da lunedì 30 maggio. Le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo settimana dal 30 maggio: ancora pioggia, poi torna il caldo

Siamo nella settimana del cambio di mese. Ancora due giorni di maggio e poi entreremo nel mese di giugno, quello in cui ufficialmente inizia l’estate (per i meteorologi dal 1° del mese, per gli astronomi il 21, giorno del solstizio).

Questa è anche la settimana del ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, con un lungo weekend di vacanza. Di cui molti approfitteranno per il primo weekend al mare. Scopriamo, allora, che tempo farà in Italia.

L’avvio della nuova settimana, da lunedì 30 maggio, sarà ancora caratterizzato dal tempo fresco arrivato nel weekend. Le correnti instabili, portate dal campo di bassa pressione presente sull’Europa centrosettentrionale, determinerà ancora le condizioni meteorologiche di lunedì e martedì. Come riporta 3bmeteo.

Le regioni del Nord Italia saranno ancora esposte alle piogge e ai temporali. Qualche rovescio, tuttavia, è atteso anche su parte delle regioni centrali. Invece, il tempo sarà stabile al Sud Italia, per effetto della rimonta dell’anticiclone proveniente dal Nord Africa.

A inizio settimana, dunque, l’Italia sarà divisa in due. Con clima più fresco e gradevole al Nord e su parte del Centro e gran caldo al Sud, con le temperature che saliranno subito sopra la media stagionale. Già da metà settimana, comunque, l’anticiclone raggiungerà anche le regioni centrali e settentrionali, con temperature progressivamente in aumento.

Le previsioni meteo in dettaglio

La giornata di lunedì 30 maggio si aprirà con tempo irregolarmente nuvoloso al Nord Italia, con qualche pioggia isolata, mentre nel pomeriggio sono attesi piovaschi e rovesci sulle Alpi. Maggiori schiarite in pianura. Al Centro il tempo sarà variabile, con nuvolosità irregolare tra Toscana, Umbria e Marche, con qualche pioggia isolata, poi dal pomeriggio temporali isolati sui rilievi. Tempo più soleggiato altrove.

Al Sud bel tempo prevalente, con cieli sereni o poco nuvolosi- Le temperature sono in rialzo in tutta Italia, con punte sopra i 30° C al Sud. I venti soffiano deboli o moderati a tratti. I mari poco mossi.

Per martedì 31 maggio, il tempo sarà ancora variabile al Centro-Nord, con nuvolosità irregolare e poi nubi in aumento nel pomeriggio sulle Alpi e sulle Prealpi, con qualche pioggia e temporale. Precipitazioni anche sui rilievi appenninici e fenomeni tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Sul resto d’Italia il tempo sarà in prevalenza soleggiato. In serata, il tempo migliorerà anche al Nord. Le temperature aumenteranno lievemente al Centro Nord e in modo più consistente al Sud. I venti soffieranno deboli, i mari saranno poco mossi.