Se vi trovate proprio in linea con questi segnali, la Bodeguita del Medio è la location da raggiungere subito!

Quando vi avevamo raccontato la storia del mojito, era saltato fuori il nome de La Bodeguita del Medio come luogo possibile proprio di nascita del cocktail. Tuttavia, al di là di questa evidente correlazione col cocktail, il locale è l’emblema di un preciso mood di vacanza.

Se annuirete con enfasi davanti a questi tre segnali che vi andremo a descrivere, molto probabilmente significa che la vostra prossima vacanza deve essere a Cuba, precisamente a La Bodeguita del Medio.

Tre segnali che dovete partire per la Habana e bere un mojito

Siete curiosi di sapere se questa destinazione e questa location è quella perfetta per voi? Ecco tre segnali per cui, senza dubbio, dovete prenotare una vacanza a La Bodeguita del Medio a Cuba:

Quando andate in vacanza siete tra coloro che odiano mangiare cibi classici. Preferite sempre sperimentare sapori tipici del luogo. Dopo una dura giornata di lavoro il vostro unico pensiero è quello di arrivare a casa, rilassarsi sul divano o sul terrazzo, sorseggiando un drink fresco che vi aiuti a rilassarvi. In viaggio siete tra coloro che si informano sulle curiosità del luogo dove state andando anche se è a soli 30 chilometri da casa.

Se avete risposto sì a tutte queste affermazioni e vi ci siete ritrovati perfettamente allora il viaggio a La Bodeguita del Medio di Cuba è ciò che fa per voi.

La Bodeguita del Medio: cos’è e personaggi che la hanno resa famosa

Per chi non conoscesse La Bodeguita Del Medio sappiate che è un bar e ristorante tipico de L’Avana a Cuba. Poteva essere un’attività come tante altre, ma invece lo hanno iniziato a scegliere tanti personaggi famosi come Salvador Allende, Ernest Hemingway o Pablo Neruda. Pare che spesso abbiano lasciato qualche frase incisa sulle pareti o sui tavoli, ma occhio a quelle apocrife!

Dove si trova e storia del locale

La Bodeguita del Medio si trova nella parte de l’Avana vecchia, vicino a Plaza de la Catedral qui potrete sicuramente assaggiare il mojito, ma anche scoprire i piatti della cucina creola.

Del resto originariamente questo locale, di proprietà di Sepy Dobrony, era un alimentari. Quando nel 1942 venne comprato da Angel Martinez il locale divenne un ristorante e si iniziarono a servire i famosissimi cocktail mojito.

Pronti a scoprire il mojito della Bodeguita de la Habana?

Se un tempo le sale della La Bodeguita del Medio erano riempite dal vociare di intellettuali dell’epoca, oggi il ristorante è senza dubbio una delle mete più pop di Cuba. Tuttavia si respira veramente il fascino de La Habana Vieja.