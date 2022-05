A Nemi torna la Sagra delle Fragole, appuntamento dal 2 al 5 giugno

By

Eventi gastronomici: a Nemi torna la Sagra delle Fragole, insieme alla Mostra dei Fiori, appuntamento dal 2 al 5 giugno. Tutte le informazioni.

La tanto attesa Sagra delle Fragole torna finalmente a Nemi, pittoresco borgo dei Castelli Romani, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia.

È il momento di celebrare di nuovo una storica ricorrenza del pittoresco borgo affacciato sull’omonimo Lago di Nemi, a poco più di 30 chilometri fuori da Roma. La Sagra delle Fragole celebra quest’anno la sua 89^ edizione. Un traguardo importante per un evento che assunto importanza internazionale.

Per i romani è anche l’occasione di trascorrere un weekend all’aria aperta, in un luogo incantevole, tra il borgo storico, il lago, i suoi scorci panoramici e le aree archeologiche. Un weekend di relax e divertimento.

L’appuntamento con la Sagra delle Fragole è dal 2 al 5 giugno, nel lungo ponte di festeggiamenti per la Festa della Repubblica. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

A Nemi torna la Sagra delle Fragole, dal 2 al 5 giugno

Evento da non perdere per tutti i golosi, ma anche gli amanti delle feste paesane nei borghi storici immersi in una natura pittoresca. Nel lungo weekend dal 2 al 5 giugno torna a Nemi, in provincia di Roma, la rinomata Sagra delle Fragole. Un evento di lunga tradizione nel grazioso borgo dei Castelli Romani, affacciato sul Lago di Nemi.

La Sagra delle Fragole di Nemi 2022 si annuncia con un programma di ricchissimo, con eventi gastronomici, mercatini, sfilate in costume tradizionale, concerti d musica tradizionale ma anche eventi culturali di prestigio, come il riconoscimento della cittadinanza onoraria di Nemi a Piero Angela, giornalista famoso per la sua attività di divulgazione della scienza.

Si comincia il 2 giugno, con l’apertura del mercatino dell’artigianato e le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Mentre il clou degli eventi è concentrato tra sabato e domenica.

Sabato 4 giugno, alle ore 10.30 è in programma lo spettacolo musicale “Miti e Riti della Valle del Lago -progetto Regina Viarum“, con I passi della tradizione e Terra Nemorense in lingua Lis, che si svolgerà al Museo Nazionale delle Navi Romane. Alle 11.30 si svolgerà il Motoraduno della Polizia Locale e Forze dell’Ordine del Lazio in piazza del S.S. Crocifisso. Mentre alle 12.30 si terrà l’inaugurazione della Mostra fotografica sulla Storia della Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, nella Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli.

Giornata piena quella di domenica 5 giugno. Si inizierà alle 10.00 del mattino con la Santa Messa di ringraziamento, presso la Parrocchia di Santa Maria del Pozzo. Alle 10.00 è in programma anche una visita guidata gratuita al Museo delle Navi Romane, a cura del G.A.A.L.N.A. Mentre alle 11.00 si terrà l’inaugurazione della Mostra dei Fiori, via salita della chiesa. Poi, alle 11.15 sarà la volta della Storica sfilata delle Fragolare, in costume tradizionale, con il gruppo folkloristico Terra Nemorense, accompagnati dalla Corpo Musicale Compatrum di Montecompatri, maestro Massimo Caturelli.

Alle ore 16.00 è in programma un’altra visita guidata gratuita, questa volta al borgo di Nemi, sempre a cura del G.A.A.L.N.A. Mentre alle 16.30 si ripeterà la sfilata delle Fragolare con il gruppo folkloristico Terra Nemorense.

Imperdibile alle 19.00 la distribuzione gratuita delle fragole a tutti i turisti, in piazza Roma. Mentre alle 20.00 si terrà il concerto del Gruppo Musicale Dee Radio. Gran finale alle 23.00 con lo spettacolo pirotecnico.

Tante, dunque, le iniziative in programma per una manifestazione che vuole far scoprire o riscoprire le origini antiche del suo territorio e le tradizioni conservate e valorizzate nel tempo.