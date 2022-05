Vi proponiamo i boschi dove trovare sollievo dal caldo, ecco dove andare nel weekend in Italia.

Ci aspetta un weekend di gran caldo, con temperature torride e un clima da luglio piuttosto che da fine maggio. Molti andranno al mare, a fare il primo bagno di stagione. Per chi vuole fuggire dalle temperature torride in città, tuttavia, esistono delle alternative, perfino migliori.

Niente weekend in coda sull’autostrada verso le località balneari e nemmeno spiagge affollate nelle prime domeniche al mare. Tutti cercheranno di scappare dalle città o dalle pianure afose.

Noi vi proponiamo come alternativa i boschi dove trovare sollievo dal caldo. Luoghi dove immergersi nel verde e nel fresco della natura. Anche in montagna farà caldo questo weekend, ma le temperature saranno più sopportabili e nei boschi tornerete a respirare. Ecco dove andare.

Boschi dove trovare sollievo dal caldo, dove andare nel weekend

Vi proponiamo una selezione di boschi, aree naturali dove trascorrere il weekend, lontano dal caos della città e soprattutto dal gran caldo. Le montagne italiane, da Nord a Sud, dalle Alpi all’Appennino, offrono numerosi parchi e riserve naturali dalla vegetazione ricchissima, con boschi dove trovare riparo dal sole e dal caldo eccessivo.

Parco delle Orobie Bergamasche, Lombardia

Il Parco delle Orobie Bergamasche è una enorme area naturale che trovate sulle montagne appena fuori la città di Bergamo. Una meta ideale per la fuga di un weekend o anche di un giorno soltanto dalle città di pianura della Lombardia. Il parco comprende il versante meridionale delle Alpi Orobie, con vette che raggiungono anche oltre i 3000 metri. L’area è attraversata dalle Valli Brembana, Seriana e di Scalve e tante altre valli laterali minori, tutte circondate da splendidi boschi, con una flora e una fauna di eccezionale varietà.

Consigliamo le passeggiate nei boschi di Valzurio, ai piedi dell’imponente Presolana, e nella vicina Clusone, dove visitare anche il borgo storico e i suoi monumenti. Da non perdere i suggestivi scenari della Val Sanguigno, dominata dal Pizzo Farno e dal Monte Pradella.

Riserva Naturale del Sasso Fratino, Emilia Romagna

Spostandoci verso l’Appennino, tra i boschi dove trovare sollievo in questi giorni di caldo torrido, segnaliamo quelli del bellissimo Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, tra Toscana e Romagna. Qui, in particolare segnaliamo la Riserva del Sasso Fratino, la prima riserva naturale integrale d’Italia, istituita nel 1959. Ha una superficie di 764 ettari sul versante romagnolo dell’appennino ed è compresa nei comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia. La riserva offre un bosco primordiale di faggi, giunto quasi intatto fino ai nostri giorni e ricompreso nel Patrimonio Unesco delle “Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d’Europa” .

Bosco del Cansiglio, Veneto

Questa spettacolare foresta del Veneto, compresa tra le province di Belluno e Treviso, in parte anche in quella di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è consigliata soprattutto in autunno, per lo spettacolo del foliage. È perfetta, tuttavia, anche in questa stagione quando le fitte chiome dei suoi alberi proteggono dal sole e rinfrescano dal caldo. Il Bosco del Cansiglio, anticamente molto più vasto, forniva ai veneziani legno pregiato per costruire gondole e galee. Oggi è meta di escursionisti e amanti della natura.

Cipresseta di Fontegreca, Campania

Scendendo al Sud Italia, un’area naturale bellissima dove trovare sollievo dal caldo del weekend è quella del Parco Regionale del Matese, tra Campania e Molise. Qui, in particolare, non dovete perdervi la suggestiva Cipresseta di Fontegreca, in provincia di Caserta.

I Giganti della Sila, Calabria