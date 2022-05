Un borgo sul mare che ricorda quelli delle isole Cicladi in Grecia. Siamo nel Lazio e questo è uno dei posti più belli da vedere

Casette bianche, vicoli acciottolati e scorci su un mare azzurrissimo. Vi sembra una cartolina della Grecia? Sbagliato siamo in Italia, e precisamente nel Lazio. Già perché qui si trova un borgo sul mare che ricorda proprio quelli delle isole della Grecia. E questo posto sul mare bellissimo è Sperlonga.

E se state pensando ‘e sì, certo ma il mare non sarà mai bello, come quello delle Cicladi’ possiamo dirvi che rimarrete sorpresi. Già perché in questo angolo del basso Lazio il mare è spettacolare. E inoltre proprio come se foste in Grecia ci sono anche siti archeologici da vedere. Insomma, se la meravigliosa Grecia è troppo lontana, potete ‘accontentarvi’ di Sperlonga.

Il borgo sul mare più bello del Lazio: Sperlonga

Il Lazio per quanto riguarda il mare viene sempre snobbato. E ammettiamolo il litorale romano non brilla per la bellezza delle sue acque. Ma basta allontanarsi in direzione sud per scovare spiagge bellissime e un mare incantevole.

E scendendo verso sud si incontra uno dei borghi di mare più belli non solo del Lazio, ma d’Italia. Si tratta di Sperlonga, un piccolo villaggio di casette bianche costruito su uno sperone di roccia che domina il mare.

Che fosse un posto bellissimo lo aveva già capito l’Imperatore Tiberio che scelse questo luogo come sua dimora. E sono tutt’ora visibili i resti della sua villa. Poi nel Medioevo i Caetani, la stessa famiglia del borgo di Ninfa, se ne impossessarono costruendo possenti mura che si possono ammirare ancora oggi.

Andare a Sperlonga vuol dire fare un tuffo nel passato, visitando preziosi siti archeologici, rilassarsi bevendo un caffè seduti ai tavolini di un bar vista mare, girare per i vicoletti del borgo e poi rilassarsi in una delle sue bellissime spiagge.

Le cose da fare a Sperlonga

Che ci andiate per un weekend o per una lunga vacanza Sperlonga offre molte cose da fare e in estate diventa una delle località più gettonate di tutto il Lazio. Potrete dedicarvi alla scoperta delle belle spiagge circostanti, andare a fare un trekking, fare delle visite o semplicemente godervi il mare e la bellezza di questo borgo.

Tra le cose da fare a Sperlonga

Visitare la villa e la grotta di Tiberio

vedere la Torre Truglia

Andare nelle spiagge

Vedere la grotte marine

girare per il borgo

La meraviglia della villa e della grotta dell’Imperatore

Tappa obbligata per chi visita Sperlonga è vedere la villa che l’Imperatore Tiberio si fece costruire proprio sul mare. Dell’antico palazzo del I secolo rimangono oggi solo i resti, ma sufficienti per immaginare la grandiosità che doveva essere. E’ poi particolare in quanto costruita adiacente a una grotta sul mare dove era stata allestita una sala banchetti.

La Torre di Truglia, l’avamposto sul mare

Durante il medioevo per controllare il possibile arrivo di nemici furono costruite alcune torri di avvistamento. Una di questa la Torre di Truglia venne edificata a metà 1500 sui resti di una antica torre romana ed è tuttora in piedi. Oltre ad ammirarla dal basso in determinate occasioni è anche possibile salire fino in cima per avere una vista spettacolare su tutta la zona circostante.

Girare per il borgo di Sperlonga

Lo abbiamo ripetuto più volte che una delle bellezze ed unicità di questo posto è proprio il borgo di Sperlonga. Sono pochi infatti in Italia i borghi con case totalmente bianche, con i profili azzurri affacciati sul blu del mare. Un contrasto di colori che ricorda prepotentemente la Grecia. Anche la costruzione con il dedalo di vicoli e viuzze, le piazzette dove si trovano bar e ristoranti ricorda molto quei villaggi tipici delle isole greche.

Andare per spiagge

Vedendo il mare di Sperlonga vi sembrerà impossibile essere nel Lazio. Già perché qui il mare è davvero bello! E le spiagge sono di tutti i tipi: di sabbia, con fondali bassi perfetti per famiglie con bambini e più selvagge con scogliere e grotte, attrezzate e libere. Tra le spiagge più belle di Sperlonga:

Spiaggia della Sorgente, dove si trova una sorgente di acqua fresca

Spiaggia dell’Angolo, vicino alla Grotta di Tiberio

Ultima Spiaggia, una delle preferite dai giovani

Spiaggia dei 300 gradini, si trova vicino Gaeta ed è una delle più belle in assoluto

Visitare le grotte marine

La parte più rocciosa e selvaggia della costa di Sperlonga si può visitare anche con dell’escursioni in barca che vi permetteranno di vedere direttamente dal mare la bellezza di queste grotte sul mare. La più bella e famosa è quella di Tiberio adiacente alla Villa dell’Imperatore, ma ce ne sono altre di estrema bellezza.

Pronti ad andare a Sperlonga?

Sperlonga a circa un’ora e mezza d’auto da Rom si raggiunge comodamente in auto seguendo la via Pontina in direzione Latina, ma è servita anche da pullman regionali. E’ uno dei borghi sul mare più belli del Lazio e ricorda un villaggio della Grecia. Un posto bellissimo da vedere: spettacolare in estate, incantevole anche fuori stagione.