Un luogo da sogno, la spiaggia di Matala è una delle più belle dell’isola di Creta. Meta perfetta e amatissima dagli hippy. Scopriamo perchè!

State organizzando le ferie estive e volete andare in un luogo dove stare tranquilli, dove non sentire pressioni o giudizi? La spiaggia di Matala, a Creta, è il luogo perfetto per voi.

Vi abbiamo già raccontato delle spiagge più belle di Creta, per questo è arrivato il momento di approfondirle una per una a cominciare da Matala Beach, considerata un vero e proprio paradiso naturale e hippy! Scopriamo insieme perché è considerata così libera, come arrivarci e cosa vedere assolutamente a Matala.

Cosa vedere a Matala

Oggi la spiaggia di Matala a Creta è un paradiso per tutti. Il fascino di questa piccola porzione di litorale risiede nella storia, ma anche e soprattutto nelle bellezze naturali della zona. Le acque di questo mare sono cristalline e trasparenti, vi sembrerà di essere in un vero e proprio paradiso. Attorno alla baia delle falesie bianche la proteggono dai venti rendendo la spiaggia di Matala un luogo perfetto per le famiglie.

Aguzzando la vista vedrete a picco sul mare delle grotte risalenti alla preistoria che però, intorno agli anni ’60 sono tornate in auge come abitazioni naturali per gli hippy della zona.

Matala Beach il paradiso hippy

Ma come mai Matala Beach è diventata un luogo di culto per gli hippy? Negli anni ’60 e ’70 Matala e Creta diete rifugio ad alcuni artisti famosi. Fra i tanti anche Bob Dylan pare che per un po’ di tempo andò a vivere nelle grotte a strapiombo sul mare di Matala. Da quel momento la spiaggia divenne così famosissima e presa d’assalto dagli hippy di tutto il mondo.

Oggi di quel sapore hippy non è rimasto molto. La spiaggia di Matala è infatti super attrezzata e super turistica. Ci sono bar, ristoranti, aree dove noleggiare pedalò o dove acquistare maschere e pinne per tuffarsi e ammirare i fondali della zona.

Come arrivare alla spiaggia?

Per arrivare alla spiaggia di Matala sappiate che si trova nella parte più meridionale dell’isola di Creta ed è considerata tra le mete più interessanti da turisti per il suo look, per la bellezza del mare e anche per il fascino hippy. Una volta raggiunto il villaggio troverete alcuni parcheggi dove lasciare l’auto: da qui si prosegue a piedi.

La straordinaria Red Beach

A pochi passi dalla spiaggia di Matala si trova Red Beach. Un luogo isolato e selvaggio e, proprio per via del suo mood così riservato, oggi è la meta preferita dai nudisti. Si raggiunge via mare oppure dal villaggio di Matala in circa mezz’ora di passeggiata. Qui la sabbia è rossa e da questa caratteristica deriva il nome Red Beach appunto.

Attenzione! Questa spiaggia non è organizzata come quella di Matala, quindi è meglio portare con voi acqua e cibo per una giornata di mare senza pensieri.

Pronti a volare verso Matala?

Ora sappiamo tutto sulla spiaggia di Matala, a Creta. Una delle più affascinanti e ricche di storia di quest’isola paradisiaca. Siete pronti a partire?