Segnaliamo l’agevolazione di Trenitalia con sconti fino al 70% sul biglietto per le elezioni del 12 giugno. Tutte le informazioni utili da conoscere.

In vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, in cui si vota anche per i referendum, tornano gli sconti di Trenitalia sul prezzo del biglietto del treno.

Sono le agevolazioni che la società ferroviaria offre abitualmente ai suoi clienti che hanno bisogno di viaggiare per tornare nel proprio comune di residenza per votare.

Gli sconti arrivano fino al 70% e si applicheranno anche per l’eventuale turno di ballottaggio del 26 giugno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, ricordiamo anche lo sconto del 50% sulle Frecce per il concerto di Ligabue del 4 giugno a Reggio Emilia.

Trenitalia: sconti fino al 70% sul biglietto per le elezioni del 12 giugno

Chi deve viaggiare per l’Italia per tornare nel proprio comune di residenza, dove votare il 12 giugno prossimo alle elezioni amministrative e per i quesiti referendari può approfittare dell’agevolazione di Trenitalia.

Come da consuetudine per le elezioni, la società ferroviaria propone sconti per viaggiare a bordo dei suoi treni. Una promozione di cui approfittare, visto che lo sconto è del 70% per chi viaggia con i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette. Mentre è del 60% per i treni regionali. Gli stessi sconti si applicheranno anche in caso di eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative, che normalmente si tiene a due settimane dal primo turno, in questo caso sarà domenica 26 giugno.

Lo sconto si applica sul prezzo base del biglietto del treno, per viaggi di andata e ritorno. I viaggi con biglietto scontato vanno effettuati entro un arco di 20 giorni a ridosso del turno elettorale.

Per poter usufruire degli sconti, i viaggiatori dovranno avere con sé la tessera elettorale, che per il viaggio di ritorno dovrà essere timbrata (con timbro che attesta l’avvenuta votazione). In mancanza della tessera elettorale, perché dimenticata o smarrita, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva.

I biglietti scontati per le elezioni e i referendum del 12 giugno si possono acquistare nelle biglietterie e agenzie di viaggi abilitate oppure sul sito web o tramite app di Trenitalia.

Per coloro che rientrano dall’estero è disponibile la tariffa Italian Elector per i viaggi internazionali da e per l’Italia.

Maggiori informazioni sull’agevolazione sul sito web di Trenitalia: www.trenitalia.com