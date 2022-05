Da non perdere il Frecciarossa con lo sconto del 50% per andare al concerto di Ligabue che festeggia 30 anni di carriera. Tutte le informazioni utili.

Arriva nuova imperdibile promozione di Trenitalia per partecipare a un grande evento, viaggiando in treno con lo sconto. Un’occasione da prendere subito.

La promozione è per andare al concerto di Ligabue del 4 giugno, a Reggio Emilia, con il treno Frecciarossa. Trenitalia offre biglietti per il suo treno alta velocità con lo sconto del 50%.

Una promozione simile era stata già lanciata per partecipare ai concerti del nuovo tour di Vasco Rossi. Ora tocca al concerto di Ligabue, che quest’anno festeggia 30 anni di carriera. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova offerta.

Frecciarossa con lo sconto del 50% per il concerto di Ligabue

Il 4 giugno è una data molto importante per tutti i fan del cantautore Ligabue, che festeggerà 30 anni di carriera con un grande concerto in programma quel giorno a Reggio Emilia. L’evento si terrà alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo).

Si prevede l’arrivo di tanti spettatori da tutta Italia. Per molti sarà un lungo viaggio. Chi decide di spostarsi in treno potrà approfittare della apposita promozione di Trenitalia. La società ferroviaria, infatti, nell’ambito della promozione “Speciale Eventi” offre uno sconto del 50% a bordo dei treni ad alta velocità Frecce per raggiungere Reggio Emilia. Dunque non solo Frecciarossa, ma anche treni Frecciabianca e Frecciargento.

L’offerta è riservata ai possessori del biglietto del concerto di Ligabue “30 Anni in un Giorno”. Gli sconti applicati sono dal 20% fino al 50% sul prezzo Base del biglietto. L’offerta è valida anche per viaggi di sola andata o solo ritorno per/da la città del concerto.

I biglietti scontati vanno acquistati per le stazioni di Reggio Emilia, Reggio Emilia AV e Bologna, nelle date dal 2 al 4 giugno per il viaggio di andata e il 4 e 5 giugno per il viaggio di ritorno.

È possibile acquistare i biglietti scontati presso le biglietterie, le agenzie di viaggio abilitate, l’app e il sito web ufficiali di Trenitalia. Per acquistare il biglietto sulla app e sul sito, dopo aver selezionato destinazione, data e orario del viaggio, basta cliccare su “Vedi altre offerte” e nel menu a tendina della sezione “Offerta” scegliere “Speciale Eventi”, quindi inserire il codice “LIGABUE” nello spazio nello spazio “Codice accordo” e cliccare su “Conferma”. La procedura va ripetuta per il viaggio di ritorno.

Il numero dei posti è soggetto a limitazioni e disponibilità. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni, ad eccezione di quelle previste a favore dei ragazzi. Inoltre, sono esclusi il livello di servizio Executive e il servizio Salottino. Infine, non sono consentiti il cambio di prenotazione, il cambio del biglietto e il rimborso.

Per ulteriori informazioni sulla promozione: https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/concerti_ed_eventi/ligabue-frecciarossa-treno-ufficiale-.html