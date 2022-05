Torna l’appuntamento con Cantine Aperte 2022: la festa del vino in tutta Italia, weekend 28-29 maggio. Tutte le informazioni utili.

Con un programma ricco di iniziative, torna la manifestazione enogastronomica “Cantine Aperte”, che quest’anno celebra la trentesima edizione. La festa del vino si terrà nel weekend del 28-29 maggio.

Si svolgerà in 600 cantine di 18 regioni italiane l’edizione numero 30 di Cantine Aperte, la manifestazione promossa dal Movimento Turismo Vino.

Degustazioni di vini e specialità gastronomiche, incontri, eventi culturali, spettacoli, passeggiate e attività all’aria aperta. Sono le tante proposte per un weekend all’insegna del gusto ma anche del consumo consapevole del vino e del rispetto per l’ambiente. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Appuntamento da non perdere il prossimo weekend di sabato 28 e domenica 29 maggio con “Cantine Aperte“, la grande festa de vino in programma in tutta Italia.

Da Nord a Sud le cantine di tutte le regioni che aderiscono alla manifestazione si stanno preparando ad accogliere esperti e appassionati di vino, insieme a semplici curiosi e a tutti coloro che amano unire la passione per l’enogastronomia di qualità all’amore per il territorio.

Cantine Aperte, infatti, non è solo la promozione dei vini di produttori locali ma anche delle bellezze paesaggistiche, naturali e artistiche, delle zone dove si svolge la manifestazione. Un evento di vero e proprio enoturismo all’insegna del gusto, della convivialità, della cultura e dell’ambiente.

Sarà un weekend anche di iniziative culturali, sportive e di divertimento. In ogni regione, infatti, sono in programma incontri culturali, musica dal vivo, spettacoli, insieme a passeggiate nelle vigne, escursioni a piedi, a cavallo o in bicicletta. Da non perdere i singoli eventi enogastronomici come picnic all’aperto, aperitivi e cene al tramonto. Il denominatore comune di tutte queste iniziative è naturalmente il vino italiano.

Inoltre, Cantine Aperte è anche l’occasione per i vignaioli per diffondere un messaggio educativo e promuovere ancora una volta una sana cultura del vino, di cui il bere consapevole è parte. Accanto a una viticoltura responsabile e sostenibile, nel rispetto dell’ambiente.

L’evento sarà promosso anche sui social, attraverso l’attività di alcuni influencer accreditati. Così come attraverso i canali Facebook e Instagram del Movimento Turismo Vino (MTV).

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e le iniziative in programma nelle singole regioni: www.movimentoturismovino.it/it/eventi/2/cantine-aperte/