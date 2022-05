Le ultime notizie sui viaggi intercontinentali: al via il nuovo volo diretto da Roma a Perth, per visitare l’Australia Occidentale. Tutte le informazioni.

In programma un nuovo volo diretto tra Roma e Perth, in Australia. Sarà attivato per l’estate, per portare i turisti italiani nello Stato dell’Australia Occidentale. E viceversa.

Il nuovo collegamento stagionale sarà gestito dalla compagnia aerea australiana Qantas e attivato dalla fine di giugno. Si tratta di una opportunità imperdibile per tutti gli italiani che vogliono visitare la parte più selvaggia dell’Australia. Di seguito trovate tutte le informazioni sul nuovo volo.

Vi ricordiamo anche la recente e graduale apertura al turismo del Giappone, dopo due anni di rigide chiusure a causa della pandemia.

Volo diretto da Roma a Perth, per visitare l’Australia Occidentale

Decollerà da Roma Fiumicino il prossimo 23 giugno il nuovo volo diretto estivo per Perth, città dell’Australia Occidentale (Western Australia). Il nuovo collegamento è promosso dall’ente del turismo dello Stato dell’Australia Occidentale, per portare i turisti italiani in una zona dell’Australia meno battuta dai grandi itinerari turistici ma assolutamente affascinante.

La rotta sarà gestita dalla compagnia aerea australiana Qantas. La curiosità è che quello da Roma a Perth è il primo volo non-stop tra l’Europa continentale e l’Australia.

Negli scorsi anni, invece, era stato attivato un volo diretto da Londra a Perth, un volo non-stop da record della durata di ben durata di 17 ore e 20 minuti, per una tratta di 14.500 chilometri.

Il volo diretto di Roma a Perth avrà una durata di 15 ore e 45 minuti all’andata e di 16 ore e 25 minuti al ritorno. Insomma, una durata la seconda che si avvicina ai livelli record dei voli più lunghi del mondo, quasi sempre tra Australia e Europa o Stati Uniti.

Visitare l’Australia Occidentale

Il nuovo diretto da Roma per la città australiana di Perth, capitale dello Stato federato dell’Australia Occidentale è stato lanciato per promuovere il turismo italiano in questa parte dell’Australia. Come riporta TTG Italia.

L’Australia Occidentale occupa un terzo del Paese e offre un territorio vastissimo, quasi interamente libero e selvaggio. Dopo aver visitato la moderna città di Perth, con i suoi grattacieli di cristallo circondati dal verde di parchi e giardini, è interessante scoprire la natura circostante e del suo l’entroterra.

L’ente Tourism Western Australia promette esperienze emozionanti. Come nuotare con gli squali balena e visitare gli straordinari paesaggi del territorio tra laghi, spiagge, gole e rilievi modellati nel corso dei secoli.

Sul sito web di Qantas potete trovare anche i biglietti in offerta per il volo da Roma a Perth, a prezzi decisamente contenuti per questa lunga tratta.