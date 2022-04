Arriva un nuovo volo più lungo del mondo: quante ore dura

I viaggio in aereo per 17 ore di fila: arriva un nuovo volo più lungo del mondo. Tutte le informazioni da conoscere.

Si allunga la lista dei voli più lunghi del mondo, con viaggi di ben 17 ore interrotte a bordo di aerei che collegano destinazioni da un capo all’altro della Terra. Viaggi tanto affascinanti quanto impressionanti. Chi se la sente di stare per quasi un giorno dentro un aereo?

Sicuramente comodi nell’evitare scali e interruzioni sulle lunghe distanze, i voli continuativi di oltre 12 ore rappresentano non solo un record ma soprattutto una sfida al trasporto aereo del futuro. È indispensabile, infatti, che abbiano tutti i comfort e soprattutto la possibilità di alzarsi dal sedile e muoversi liberamente con una certa frequenza.

Per chi ha bisogno di viaggiare sulla lunghissima distanza ed è disposto a spendere cifre importanti, questi collegamenti aerei sono sicuramente un’opportunità da non perdere. A bordo si può lavorare, ci si può divertire con film e videogiochi e naturalmente si può dormire.

In questi giorni, è stato annunciato un nuovo volo da record tra i più lunghi del mondo: quello diretto da Melbourne, in Australia, a Dallas, in Texas, Stati Uniti. Ecco quando partirà e tutto quello che c’è da sapere.

Un nuovo volo più lungo del mondo: 17 ore in aereo



Il nuovo volo della durata di 17 ininterrotte ore che collegherà Melbourne a Dallas sarà operato dalla compagnia aerea australiana Qantas. Già specializzata nei collegamenti aerei sulla lunghissima distanza, anche sopra le 17 ore di viaggio.

Il nuovo volo partirà il prossimo 2 dicembre e sarà effettuato con un Boeing 787 Dreamliners. Gli abitanti di Melbourne, città dello Stato di Victoria, nell’Australia meridionale, potranno raggiungere senza scali, con un unico viaggio in aereo, la famosa città texana di Dallas. Dovranno avere la pazienza di stare chiusi in cabina per ben 17 ore.

Questo nuovo volo è solo uno tra quelli più lunghi del mondo, come durata di ore di viaggio, ad essere stati lanciati negli ultimi anni. Alcuni giorni fa, vi avevamo segnalato un altro volo da record, della durata di 16 ore o di 17 ore e mezza, a seconda della rotta, in partenza da Auckand, in Nuova Zelanda, e diretto a New York, all’aeroporto JFK. Il nuovo volo decollerà il prossimo 17 settembre con un Boeing 787-9 Dreamliner e sarà gestito dalla compagnia neozelandese Air New Zealand.

Nemmeno questo, tuttavia, è il volo più lungo del mondo. Quello che batte tutti i record, infatti, è il volo da Singapore a New York della durata di 18 ore e 40 minuti, operato Singapore Airlines a bordo di un Airbus A350-900 ULR. Inaugurato a ottobre 2018, questo collegamento aereo percorre una una distanza di 16.700 chilometri. Sono due i voli che operano sulla stessa tratta, uno atterra all’aeroporto JFK di New York e l’altro a Newark-Liberty (il primo ad essere attivato).

Presto, sempre la compagnia australiana Qantas potrebbe annunciare il vero nuovo volo diretto più lungo del mondo: quello da Londra a Sydney, della durata di ben 20 ore e 20 minuti, per un tragitto di oltre 17mila chilometri. Anche questo collegamento sarebbe operato con Boeing 787-9 Dreamliner. La compagnia aerea asutraliana ci stava lavorando da tempo e l’annuncio della nuova rotta era previsto per quest’anno.

