Volare a giugno quasi gratis: lo sconto Ryanair scade a mezzanotte

Ryanair non si ferma mai: ecco una promo lampo di 24 ore per partire a giugno con prezzi super scontati.

Questa non sarà né la prima né l’ultima volta in cui vi parliamo e informiamo in merito a sconti e promozioni Ryanair. La compagnia inglese infatti ha un fitto programma di crescita e di sviluppo in corso che per essere realizzato, ovviamente, ha bisogno di un aumento degli introiti.

Come fare? Semplice, con delle promozioni Ryanair da capogiro che trovate sulla pagina ufficiale del sito. Delle offerte lampo per comprare dei voli super economici e organizzare la vostra vacanza lontani dallo stress senza agitarvi per aver speso troppo. Vediamo allora quali sono gli sconti sui biglietti aerei Ryanair per viaggiare a giugno, validi fino alla mezzanotte di oggi, 24 maggio.

Volare low cost a giugno con la promo Ryanair

Scade alle 23:59 di oggi, martedì 24 maggio 2022 la promozione di Ryanair che vede tantissimi voli aerei a dei prezzi super convenienti. Si vola infatti praticamente in tutta Europa e anche le mete più quotate partono da un prezzo di 19 euro. Chiaramente, come sempre succede con queste offerte lampo della compagnia inglese, tutte le tariffe sono soggette a disponibilità ed è fondamentale prenotare entro il 24/05/22 per viaggiare dal 01/06/22 al 30/06/22.

Quali sono le destinazioni al top da poter acquistare?

Quali sono le destinazioni più convenienti ed economiche verso cui partire con questa promo lampo per giugno di Ryanair? Sicuramente un volo allettante è quello che da Milano porta in Grecia, a Cefalonia, a soli 19 euro. Ma non scherzano a livello di appeal anche i voli per le Canarie che salgono di solo qualche euro di prezzo. Anche da Roma con questi sconti Ryanair possiamo volare verso Malaga o Lanzarote sempre con meno di venti euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryanair_European_Airline (@ryanair)

Chiaramente poi ci sono voli scontatissimi anche da tutti gli altri aeroporti d’Italia serviti dalla compagnia. A voi non serve altro che monitorare la vostra città di partenza e trovare la destinazione che più vi piace, che sia economica, ma super interessante grazie alle offerte lampo di Ryanair per una vacanza a giugno!