Piscine in città per l’estate 2022: quando aprono e quando comincia la stagione nelle principali metropoli italiane.

Per tutti coloro che non vivono al mare, avere la possibilità di sfruttare le piscine all’aperto della propria città è fondamentale. Ma quando comincia la stagione?

L’apertura delle piscine cittadine per l’estate è alle porte ed è quindi importante prepararsi al meglio per rinfrescarsi un po’ con un bel tuffo. Vediamo allora in Italia quali sono le date da segnarsi sul calendario.

Quando aprono le piscine per l’estate 2022

Le piscine cittadine che aprono in estate per fungere da “spiaggia” sono tantissime e si trovano praticamente in tutte le principali città italiane. Sono una vera e propria manna dal cielo per chi non ha tempo di spostarsi verso le località di mare nel weekend, ma non vuole rinunciare a un po’ di tintarella e soprattutto ad un bel tuffo rigenerante. L’apertura delle piscine per l’estate 2022 è quindi alle porte. In molte città la stagione è già iniziata a metà maggio, complice il bel tempo e l’improvvisa ondata di caldo (anche se le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno lasciano qualche dubbio).

Le date di inizio stagione nelle principali città italiane

Per sapere precisamente gli orari e le date di apertura di questi stabilimenti balneari cittadini nelle piscine comunali è bene però informarsi sul sito di riferimento.

A Milano, ad esempio, ce ne sono moltissime e quella dei Bagni Misteriosi, ad esempio, apre i battenti il 28 maggio fino al 15 settembre. Il Beach Sport del Mediolanum Forum invece è aperta dal 21 maggio. A Roma invece il The Club Piscina delle Rose sarà operativa dal 27 maggio. La Piscina Sporting Club Ostiense invece inizia la stagione il 3 di giugno. Più o meno nello stesso periodo, il 1 giugno a Bologna aprirà invece la Piscina Vandelli.

Insomma l’apertura delle piscine per l’estate 2022 avverrà più o meno intorno all’ultima settimana di maggio un po’ per tutte le principali città italiane.