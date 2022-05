Meteo 2 giugno 2022: il weekend in bilico, le tendenze spaventano

By

Che tempo farà il 2 giugno 2022 in occasione del ponte per la Festa della Repubblica?

Si sta avvicinando un nuovo ed interessantissimo ponte da sfruttare per partire per le vacanze. Ma le previsioni meteo per il 2 giugno 2022 sono ancora controverse e nebulose. Che tempo ci aspetta?

Secondo diversi esperti meteorologi, come quelli de IlMeteo.it nel giorno dedicato alla Festa della Repubblica l’Italia potrebbe ritrovarsi, ancora una volta, spaccato in due.

Tendenza meteo 2 giugno 2022: cosa dicono le carte

Le previsioni del tempo per il 2 giugno 2022 a oggi sono solo tendenze. Non sappiamo ancora con certezza cosa ci riserverà il cielo perché è presto per dirlo. Eppure i modelli e le carte dedicate all’inizio del prossimo mese ci raccontano di un’Italia divisa. Al nord dell’aria fredda direttamente dal Polo Nord in arrivo, mentre al sud la morsa dell’anticiclone africano con temperature del tutto simili a quelle di luglio, continua a farsi sentire.

Meteo Festa della Repubblica: l’Italia spaccata in due

Il meteo per il 2 giugno 2022 quindi è incerto e ciò che preoccupa sono le zone del centro Italia. Qui, le forze atmosferiche di cui sopra, si scontreranno e potrebbero dare vita ad improvvisi temporali di grande forza e anche delle violente grandinate. In linea generale però possiamo dire che molto probabilmente al nord ci saranno delle piogge mentre al sud e sulle isole il caldo regnerà incontrastato. Una fiammata africana con 2 o 3 gradi in più rispetto alla media stagionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News by iLMeteo (@ilmeteoit)

Ovviamente, lo ripetiamo, queste sono solo indicazioni e si tratta di tendenze meteo per il 2 giugno 2022. Non è detto con matematica certezza che le previsioni di oggi rimangano le stesse. Per questo è bene continuare a rimanere aggiornati, ma se state organizzando qualche viaggio o qualche gita, tenete presente che potrebbe piovere e potrebbe essere necessario un piano B, al coperto!