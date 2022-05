Nuove regole per i viaggi in Indonesia: via il tampone all’ingresso per i vaccinati. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Prosegue l’allentamento delle restrizioni di viaggio da parte dei Paesi di tutto il mondo, per recuperare il turismo dopo due difficilissimi anni di pandemia. Questa volta tocca all’Indonesia.

Per entrare in Indonesia, i viaggiatori dall’estero non dovranno più sottoporsi a tampone molecolare o antigenico prima della partenza. Si tratta di una novità molto importante che semplifica notevolmente i viaggi per tutti i turisti.

L’isola di Bali, destinazione clou in Indonesia, aveva già riaperto le sue frontiere ai viaggiatori vaccinati e con tampone lo scorso marzo. Ora, arriva una ulteriore semplificazione delle regole di viaggio per tutto il Paese. Ecco cosa bisogna sapere.

Viaggi in Indonesia: via il tampone all’ingresso per i vaccinati

A partire dal 18 maggio, per entrare in Indonesia, i viaggiatori internazionali che hanno completato il ciclo vaccinale non devono più sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo prima della partenza. Dunque, sarà sufficiente esibire il certificato di vaccinazione.

Mentre i viaggiatori non vaccinati sono ammessi in Indonesia, ma dovranno fare ancora il tampone molecolare PCR, con risultato negativo, entro 48 ore prima della partenza. Poi all’arrivo dovranno sottoporsi a una quarantena di 5 giorni e a due test PCR. Come riporta TTG Italia.

Inoltre, il Paese ha abolito l’obbligo di indossare mascherine protettive all’aperto. Invece, le mascherine restano obbligatorie sui mezzi di trasporto, nei luoghi al chiuso e negli spazi affollati all’aperto.

Nel frattempo, con l’allentamento delle restrizioni di viaggio e la ripresa del turismo internazionale, numerose compagnie aeree hanno ripreso i voli verso l’Indonesia e in particolare verso Bali, la meta delle vacanze esotiche per eccellenza e la più frequentata del Paese. Tra queste compagnie si segnalano: Jetstar, Singapore Airlines, Garuda Indonesia, AirAsia, Scoot, Klm e Malaysia Airlines.

Informazioni aggiornate per viaggiare in Indonesia le trovate sul portale Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/IDN

I Paesi asiatici sono più indietro nella riduzione o cancellazione delle restrizioni di viaggio rispetto all’Europa e alle Americhe. La riapertura delle frontiere è arrivata più tardi e sussistono ancora molte limitazioni, tra vaccinazioni e tamponi.

Il Giappone riaprirà ai turisti dall’estero solo a fine mese e ancora soltanto per piccoli gruppi, provenienti da alcuni Paesi selezionati e per itinerari rigidi e prestabiliti.