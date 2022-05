Da non perdere l’ultima occasione imperdibile da Ryanair: sconto del 15% su tutti i voli in partenza a maggio e giugno. Tutte le informazioni da conoscere.

Arriva da Ryanair una nuova offerta lampo con biglietti aerei a prezzi scontati da prenotare entro un giorno. Una occasione imperdibile per viaggiare in Italia, in tutta Europa e zone limitrofe. Per un anticipo di vacanze estive e per il ponte del 2 giugno.

Avete tempo fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 19 maggio, per prenotare il vostro volo scontato con Ryanair per viaggiare subito, in questa seconda metà di maggio, e per tutto il mese di giugno.

Un’offerta da non perdere per i vostri viaggi di fine primavera e inizio estate, tra capitali europee e mete di mare. Di seguito trovate tutte le indicazioni in dettaglio sull’offerta.

Occasione imperdibile da Ryanair: sconto del 15% su tutti i voli

La compagnia aerea low cost Ryanair ha lanciato una nuova occasione, da non perdere, per volare a prezzi scontati in Italia, in Europa e nelle zone confinanti con il continente europeo. Le offerte prevedono sconti fino al 15% su tutti i voli in partenza dagli aeroporti italiani.

Come tutte le offerte lampo di Ryanair avete un giorno di tempo per acquistare i voli a tariffe scontate. Avete tempo fino alla mezzanotte, 23.59, di oggi, giovedì 19 maggio. I voli in promozione sono per viaggiare da oggi fino al 30 giugno 2022. Se state cercando un volo last minute, questa offerta fa al caso vostro.

Come sempre, voli e tariffe sono soggetti a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

Prima di segnalarvi in dettaglio i voli in offerta, vi ricordiamo che Ryanair dal 16 maggio ha abolito l’obbligo di mascherine a bordo dei suoi voli. La compagnia si è adeguata alle nuove indicazioni delle autorità UE che hanno eliminato la raccomandazione dell’obbligo di mascherina sugli aerei. Tuttavia, come abbiamo avvertito, i singoli Paesi europei applicano le loro regole e c’è chi ha già tolto l’obbligo e chi invece ancora richiede di indossare la mascherina sugli aerei e su tutti gli altri mezzi pubblici. Tra questi ultimi Paesi c’è anche l’Italia, dove l’obbligo rimane fino al 15 giugno ed è stato confermato e chiarito da Enac.

Le offerte di Ryanair in dettaglio

Grazie al nuovo sconto del 15% su tutti i voli Ryanair, da acquistare entro oggi, sono tate le occasioni di cui approfittare. Qui vi segnaliamo i voli scontati in partenza dai principali aeroporti italiani.

La maggior parte dei voli parte dall’aeroporto di Milano Bergamo, dove sono in offerta voli da 12,99 euro per Kalamata (Grecia), Madrid, Parigi (Beauvais), Preveza – Aktion, Santiago de Compostela e Zara. Altri voli a 13,59 euro partono per Amburgo e Colonia. Mentre a 14,99 euro sono in offerta i voli per Berlino Brandeburgo, Malaga, Praga e Tallinn.

Da Milano Malpensa sono in offerta i voli a 12,99 euro per Kalamata, Malta e Palma di Maiorca. Un volo a 14,59 euro per Bruxelles (Zaventem) e poi i voli a 14,99 euro diretti a Berlino Brandeburgo, Heraklion (Creta), Madrid e Malaga. Poi un volo a 16,99 euro per Barcellona El Prat.

Dall’aeroporto di Roma Ciampino partono voli a 12,99 euro per Corfù, Rodi e Salonicco. Poi i voli a 14,99 euro per Palma di Maiorca, a 16,09 euro per Bucarest (Otopeni), a 16,79 euro per Lourdes, infine a 16,99 euro per Malta e Pafos (Cipro).

Da Roma Fiumicino sono in offerta i voli al prezzo eccezionale di 4,99 euro per Cefalonia e Zara. Poi un volo a 7,99 euro per Preveza – Aktion e i voli a 12,99 euro per Figari (Francia), Kos e Minorca. Infine, i voli da 14,99 euro per Marsiglia, Stoccolma (Arlanda) e Zagabria.