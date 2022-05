Tutte le ultime novità sui traghetti Corsica Sardinia Ferries: offerte imperdibili con sconti fino al 30%. Le informazioni utili da conoscere.

In vista dell’estate escono di continuo nuove offerte di viaggio a bordo dei vari mezzi di trasporto. Promozioni per rilanciare il turismo, dopo le limitazioni di due anni di pandemia. Qui vi segnaliamo le ultime imperdibili occasioni per viaggiare la prossima estate con i traghetti della compagnia Corsica Sardinia Ferries.

In questi giorni, la compagnia di traghetti ha lanciato una nuova promozione per viaggiare low cost a bordo delle sue navi che effettuano servizi di collegamento con la Corsica, la Sardegna e l’Isola d’Elba.

Sono previsti sconti sulle tariffe di viaggio fino al 30%. Di seguito vi riportiamo tutto quello che bisogna sapere sulla nuova promozione.

Corsica Sardinia Ferries: offerte imperdibili con sconti fino al 30%

È uscita la promozione speciale per viaggiare questa estate sui traghetti della compagnia Corsica Sardinia Ferries. La promozione prevede riduzioni di tariffe sui biglietti, con sconti fino al 30% sulle prenotazioni passeggeri e veicoli.

Le offerte sono per i collegamenti verso i porti della Corsica, della Sardegna e dell‘Isola d’Elba effettuati dalla compagnia di navigazione. È possibile prenotare a prezzo scontato numerosi viaggi in traghetto, sia diurni sia notturni, per passeggeri e per veicoli come auto e moto, altre prestazioni sono escluse così come le tasse e i diritti. La promozione non è retroattiva ed è soggetta a specifiche condizioni e disponibilità posti.

Grazie all’opzione Flex, poi, sono possibili modifiche alle prenotazioni senza dover pagare supplementi o penali. I biglietti acquistati con questa tariffa sono flessibili, quindi possono essere modificati senza limiti e sono rimborsabili fino al 90%.

I viaggi in offerta possono essere acquistati per partenze ora e fino al 31 dicembre 2022.

La promozione termina il 28 maggio prossimo. Dunque, dovete affrettarvi se volete trovare i posti migliori e al miglior prezzo sul traghetto per la vostra meta di vacanza.

Per ulteriori informazioni: www.corsica-ferries.it

