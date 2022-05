L’offerta imperdibile del Bioparco di Roma con sconti sul biglietto per chi viaggia con Trenitalia.

Sono tante le promozioni che offrono sconti per l’accesso a luoghi ed eventi con l’acquisto di biglietti per mezzi di trasporto come i treni. Un’offerta combinata che rende conveniente spostarsi con i mezzi pubblici, risparmiando sul costo finale del viaggio e allo stesso tempo favorendo la tutela ambientale, grazie alla mobilità sostenibile.

L’ultima promozione imperdibile che vogliamo segnalarvi è l’offerta di Trenitalia per visitare il Bioparco di Roma. Grazie a una convenzione tra la società ferroviaria e alla Fondazione Bioparco di Roma, è possibile accedere al giardino zoologico con uno sconto sul biglietto di ingresso.

La promozione è riservata a chi raggiungerà Roma con il treno. Di seguito tutti i dettagli da conoscere.

Al Bioparco di Roma sconti sul biglietto per chi viaggia con Trenitalia

Chi viaggia fino a Roma con i treni di Trenitalia per visitare il Bioparco della capitale, situato all’interno di Villa Borghese, avrà diritto a uno sconto sul biglietto di ingresso.

La promozione prevede uno sconto di 4 euro sul biglietto di ingresso al Bioparco di Roma e uno sconto del 10% per acquisti al Bioparco shop.

L’offerta è valida per il periodo estivo, fino al 30 settembre 2022. Alle seguenti condizioni:

raggiungere la città di Roma con i treni di Trenitalia : le Frecce , gli Intercity , i treni regionali o con abbonamento regionale valido per raggiungere Roma,

: le , gli , i o con abbonamento regionale valido per raggiungere Roma, oppure essere titolari di Trenitalia Pass con un biglietto con destinazione Roma.

Per avere lo sconto di 4 euro sul biglietto di ingresso al Bioparco di Roma, è necessario presentare alla biglietteria del Bioparco il biglietto del treno valido per viaggiare con Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e/o Intercity o prenotazione con Trenitalia Pass con destinazione Roma con data di viaggio antecedente al massimo 2 giorni prima della data di ingresso al Bioparco; oppure il biglietto del treno regionale con la stessa data di viaggio del giorno dell’ingresso al Bioparco; oppure un abbonamento regionale valido per raggiungere Roma il giorno d’ingresso al Bioparco. Le stesse condizioni sono richieste per lo sconto del 10% al Bioparco shop.

Per ulteriori dettagli sulla promozione: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/idee_di_viaggio/bioparco-di-roma.html

Bioparco di Roma

Il Bioparco di Roma è il giardino zoologico più antico d’Italia e uno dei più antichi d’Europa. È stato fondato nel 1911 e si trova nel centro della capitale, all’interno di Villa Borghese.

Il giardino zoologico fu progettato dall’architetto Carl Hagenbeck, successivamente ampliato dall’architetto Raffaele De Vico. Mentre l’ingresso monumentale è opera di Armando Brasini.

Oggi il Bioparco di Roma ospita circa 1200 animali, appartenenti a 200 specie diverse tra mammiferi, rettili, uccelli e anfibi .